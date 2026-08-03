Intermedio: el miércoles juegan la final Peñarol y Wanderers

El encuentro decisivo será el miércoles a las 20.00 en el estadio Centenario; el lunes cierran la séptima fecha Defensor Sporting y Cerro.

Se disputó la última fecha del Intermedio, en la que se definieron los finalistas. Wanderers abrió fuego el viernes por la noche con el triunfo 2-0 ante Montevideo City Torque y confirmó su boleto al juego decisivo, pero, fundamentalmente, sumó tres puntos vitales en su intento por evitar el descenso. Peñarol goleó a Cerro Largo y selló su zona; el actual campeón del torneo del medio, además, quedó como único líder de la tabla anual.

La final será el miércoles a las 20.00 en el estadio Centenario. La regla marca que en caso de empate habrá alargue y penales. No se descarta que los clubes se pongan de acuerdo en suprimir el suplementario, algo que ya ha pasado en años anteriores.

A largo plazo

Nacional volvió a jugar mal, pero le ganó a Progreso en la hora con doblete de Maximiliano Gómez. El tricolor tuvo otra noche para el olvido, pero rescató los tres puntos y sigue a ocho de Peñarol en la anual. El gaucho necesita una campaña cercana a los 30 puntos para soñar con la permanencia en primera.

Con los finalistas definidos, el resto de la fecha pasó a jugarse con el único objetivo de sumar puntos para la tabla del año y las diferentes luchas que están en juego, como la clasificación a copas internacionales y el descenso.

Albion y Danubio protagonizaron un entretenido empate 2-2 en el Franzini. El franjeado tenía dos goles de ventaja a los 15 minutos, con tantos convertidos por Joaquín Trasante y Mateo Peralta. En el complemento, Tobías Figueroa y José Álvarez, de tiro libre en uno de los mejores goles de la fecha, igualaron para el pionero. En el final, Álvaro López falló un mano a mano poco creíble y Enzo Cabrera tuvo el triunfo para los de Maroñas, pero Sebastián Jaume metió una atajada vital con su pierna. Los de Leonardo Ramos están en zona de descenso por primera vez en la temporada, ganaron un encuentro de los últimos 16 y la dirigencia podría considerar un nuevo cambio de entrenador.

Deportivo Maldonado volvió a dejar unidades y perdió la cima de la anual, en un aburrido empate 0-0 con Juventud de Las Piedras en el Campus. Idéntico resultado con el que elevaron la tasa de siesta dominical Central Español y Liverpool en el Palermo, encuentro en el que hubo un gol que dejó la sensación de ser válido, de Ruben Bentancourt para el negriazul, pero fue anulado por falta sobre Alejandro Villoldo.

Racing, con un gol de Felipe Álvarez, le ganó 1-0 a Boston River en el Roberto, con un campo de juego que se presentó muy mal tras las abundantes lluvias del sábado. Los de Sayago igualaron la línea de Deportivo Maldonado en el segundo lugar de la anual.

El cierre

El último partido del Intermedio será la final, pero antes cerrarán la fecha 7 Defensor Sporting y Cerro el lunes a las 19.00 en el Franzini. El violeta viene muy mal, lejos de puestos de copas internacionales y último en su serie. El albiceleste ganó los últimos dos y, si repite resultado, quedará fuera de la zona de descenso.

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