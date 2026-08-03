Intermedio: Wanderers-Peñarol en el Centenario

El aurinegro buscará repetir lo de 2025, mientras que el bohemio va por su primer título del Intermedio.

Peñarol y Wanderers se medirán el miércoles a las 20.00 en el estadio Centenario por el título del Torneo Intermedio. El aurinegro, que alcanzó esta definición tras ganarle a Cerro Largo en el Campeón del Siglo, defenderá el título conseguido en 2025, cuando superó a Nacional por penales tras el empate sin goles durante el tiempo reglamentario.

Si bien la definición de este torneo corto no se supone que sea de mayor importancia para los clubes grandes del país, Diego Aguirre aclaró que pondrá a sus mejores jugadores a disputarla: “La final hay que ganarla, vamos a hacer lo mejor posible. Los jugadores se lo merecen; quizás no sea una copa tan importante, pero hay que darle valor”, declaró para la televisión tras el partido con el conjunto arachán.

Sobre los futbolistas que saldrán a la cancha del mítico Centenario el miércoles (ver detalles), el DT de Peñarol recordó que está recuperando jugadores “y el rendimiento va directamente relacionado con la calidad de los futbolistas que tenés”. Hizo hincapié en el retorno de Nahuel Herrera, “que jugó después de mucho tiempo”, al igual que el de [Eduardo] Darias, “que volvió a un nivel cercano al que puede dar”, el de Javier Cabrera, “que está siendo muy importante”, y el de Lucas Hernández, que “también regresó después de estar mucho tiempo afuera”.

Del Prado vienen

El bohemio, por su parte, jugará su segunda final del Intermedio. Fue en 2020 cuando se enfrentó a Nacional y perdió en los penales luego de un empate sin goles.

Más allá de lo que significa para los dirigidos por Matías Corujo pelear por este título, el equipo se encuentra luchando por mantenerse en la primera división del fútbol uruguayo; la performance realizada en este torneo corto fue el mejor período en el año hasta ahora para el bohemio.

El equipo del Prado llegó al octavo encuentro sin perder. Fue con los goles de Santiago Benítez y Luciano Cosentino que Wanderers logró la victoria sobre Montevideo City Torque y se quedó con el primer lugar de la tabla de posiciones de la serie B y consiguió alejarse del descenso por primera vez en el año.

“Son puntos fundamentales ante un rival complicado, con un gran entrenador [Marcelo Méndez], en una cancha difícil”, sostuvo Matías Chiche Corujo en diálogo con AUF TV al término del partido en el estadio Charrúa.

Sobre el logro del fin de semana, Corujo se mostró “agradecido con los jugadores porque están dejando todo”. Agregó que “son conscientes del club que están representando, de la historia de esta institución”, en el entendido de que “lo fundamental es que nos tenemos que quedar en primera división”.