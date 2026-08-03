El delantero surgido en Progreso llega a préstamo al conjunto brasileño con una opción de compra de 15 millones de dólares.

Luciano Rodríguez vuelve al fútbol brasileño, jugará en Cruzeiro, ya que logró el préstamo por una temporada desde el Neom de Arabia Saudita. Además, el acuerdo tiene una opción de compra de 15 millones de dólares. En caso de concretarse, eso podría generar ingresos a Bella Vista, Progreso y Liverpool.

El azul de Minas Gerais está séptimo en el Brasileirao, a 17 puntos del líder, Palmeiras. Además, está disputando los octavos de final de la Copa de Brasil, donde en el juego de ida igualó 0-0 con Chapecoense y tendrá la vuelta de local el próximo jueves. La triple competencia se completa con la Copa Libertadores, también en octavos de final jugará ante Flamengo, uno de los principales candidatos al título continental.

Será el quinto club profesional para Luciano Rodríguez, que comenzó en Progreso, luego pasó a Liverpool, donde fue campeón uruguayo, y en el exterior jugó en Bahía y Neom.

Con las selecciones uruguayas fue campeón del Mundial sub 20 en 2023 anotando el gol del triunfo en la final ante Italia. Ese mismo año realizó un gran Sudamericano y también tuvo un rendimiento altísimo en el Preolímpico de 2024, aunque Uruguay quedó afuera en la primera fase. Nunca tuvo grandes oportunidades en la selección mayor.

En la última temporada jugó 31 partidos, anotó 6 goles y dio 2 asistencias. El jugador está en viaje a Brasil, donde se realizará la revisación médica y comenzará a trabajar con su nuevo club.