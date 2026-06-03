El gobierno creará una comisión coordinadora de cara al Mundial 2030

El grupo de trabajo estará integrado por el Poder Ejecutivo, la Intendencia de Montevideo y la Asociación Uruguaya de Fútbol.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió el martes en la Torre Ejecutiva a autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM) y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para trabajar en la conformación de una comisión abocada a los trabajos de preparación para la Copa del Mundo de la FIFA de 2030.

Según informó el portal de Presidencia, participaron del encuentro, entre otros, el secretario nacional del Deporte, Alejandro Pereda; el presidente de la AUF, Ignacio Alonso; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; y el exministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, que integrará el grupo de trabajo en representación del Poder Ejecutivo.

Si bien el torneo se disputará mayormente en España, Portugal y Marruecos, el Congreso Extraordinario de la FIFA determinó que nuestro país sea el que albergue su partido inaugural, en homenaje al primer campeonato mundial. Las preparaciones ya habían motivado una reunión entre Orsi, Bergara y Alonso en febrero de este año, en la que se abordaron las reformas que se necesitan para el estadio Centenario si se desea acoger el encuentro en nuestro país en cuatro años, pero no se efectuó ningún anuncio al respecto.

Concluida la reunión del martes, Bergara explicó en rueda de prensa que en esta oportunidad se trabajó en la conformación de la comisión, que deberá dedicarse, entre otras, a las obras de adecuación ya mencionadas. El intendente de Montevideo consideró que las tareas deben ser abordadas “con tiempo más que suficiente”, dados los tiempos que implican, y recordó que “los compromisos que se van a asumir” al respecto demandan un trabajo “en tiempo y forma para que Uruguay pueda disfrutar de partidos del Mundial”.

El intendente dijo que la resolución que dispone la integración de la comisión será publicada en las próximas horas, aunque adelantó que la IM contará con dos delegados que ya están definidos: su asesor Marcio Mañana y el fundador y expresidente del Plan Ceibal, Miguel Brecnher.

Por su parte, Lorenzo declaró a la prensa que también se verán involucrados “diversos estamentos de gobierno”, dadas “las características, el esfuerzo y el trabajo que hay que realizar”. El representante del Poder Ejecutivo mencionó a los ministerios de Transporte y Obras Públicas, Economía y Finanzas y Educación y Cultura como posibles interesados.

También en rueda de prensa, Alonso apuntó a las gestiones llevadas adelante ante la FIFA para que por única vez se pueda ampliar el certamen a 64 participantes –12 más que los 48 que competirán este año–, una propuesta que haría a la competición “más inclusiva y más abarcativa”, y que entiende que cada vez tiene “más adeptos”. “Si así fuera y se confirmara, seguramente vamos a tener más partidos”, anticipó.