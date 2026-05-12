El tricolor y el aurinegro ratificaron la superioridad ante sus rivales de cuartos y cerraron sus series 3-0; este martes pueden definirse los cruces de semis.

A primera hora de la noche del lunes, Nacional le ganó a Biguá el tercer juego corrido de la serie de cuartos para abrochar su pasaje a semifinales. El vigente campeón del básquetbol uruguayo vuelve a sacar chapa de candidato y se mete entre los cuatro mejores del torneo por cuarto año consecutivo.

Nacional cerró el tercer juego de la serie con victoria 100-78 sobre Biguá en el Polideportivo del Gran Parque Central. El equipo dirigido por Álvaro Ponce lideró el tanteo en todos los cuartos, con los aportes fundamentales de James Feldeine, figura y goleador del equipo con 23 puntos, que también sumó tres rebotes y tres asistencias. Pablo Gómez aportó 17 tantos, mientras que Connor Zinaich fue otra pieza clave con 14 puntos y 9 rebotes.

Nacional espera por un rival en semifinales, que saldrá de la serie entre Hebraica Macabi y Aguada, que el aguatero lidera 2-0. El tercer juego tendrá lugar este martes desde las 21.45 en el estadio Romeo Schinca de Larre Borges. Si Aguada, que se mostró mucho más sólido en el segundo juego de la serie, ratifica su clasificación a semifinales, volverá a enfrentar a Nacional en una reedición semifinalista de la última disputa por el título (en semis se enfrentaron el año anterior, con triunfo de Aguada, a la postre campeón de la temporada 23/24).

Por su parte, Peñarol también plasmó su favoritismo ante Urunday Universitario con un 3-0 en la serie, que se concretó este lunes en el Palacio con una victoria 87-64 del equipo que dirige Leandro García Morales. Lideró el tanteo de Peñarol Skyler Hogan con 17 anotaciones, los últimos de ellos con un triple que empezó a cerrar el juego cuando Urunday tenía una racha goleadora con la que pretendía ponerse en partido, a la que también golpeó con un triple Nicola Pomoli, quien contribuyó con 14 puntos. Andrés Ibargüen, con 17 puntos y 10 rebotes, volvió a ser figura importante para el aurinegro.

En el estudioso se destacó Travis Daniels como máximo anotador (14 puntos), pero al equipo de Mauricio González le hizo falta la consistencia de tiradores como Santiago Massa y el estadounidense Mason Madsen. Este último ya había lamentado su escasa producción en el primer juego de la serie en su popular cuenta de Instagram.

Peñarol espera por la definición de la llave entre Malvín y Defensor Sporting, que el fusionado lidera 2-0 y que buscará definir de visita, en el estadio Juan Francisco Canil, este martes, a partir de las 19.15.