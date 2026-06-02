Liga Uruguaya: detalles confirmados para la primera final entre Peñarol y Aguada

Se llegó a un acuerdo entre los clubes y el Ministerio del Interior para habilitar la presencia de ambas parcialidades en el Antel Arena, y se pusieron las entradas a la venta.

La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) confirmó en la tarde de este martes que la primera final entre Peñarol y Aguada, en el Antel Arena, se jugará con la presencia de ambas hinchadas. El Ministerio del Interior tenía sus reservas y preocupaciones ante este escenario, lo que motivó, el pasado lunes, un comunicado conjunto de los clubes para manifestar su voluntad de que, en efecto, ambas parcialidades puedan asistir al arranque de la definición del torneo, por lo que se postergó la venta de entradas.

“Entendemos que las finales constituyen la máxima expresión deportiva de nuestro básquetbol y una instancia que históricamente ha sido vivida como una verdadera fiesta del deporte y de las familias, por lo que consideramos valioso agotar todas las instancias para procurar que ello pueda mantenerse”, sostuvo el comunicado emitido en nombre de ambas instituciones finalistas. Tras eso, en la tarde del martes, el ministro Carlos Negro se reunió con representantes de Peñarol y de Aguada y se llegó a un acuerdo que permitió finalmente poner a la venta las entradas a partir de las 18.00 en Tickantel.

El primer juego de las finales, que se disputarán al mejor de siete partidos a diferencia del resto de los playoffs, se pondrá en marcha en el Antel Arena a las 21.15, confirmó la LUB. En su publicación en las redes sociales se reflejan las preocupaciones de las autoridades en torno a la seguridad con una serie de advertencias y puntualizaciones importantes para los concurrentes: se aclara que las puertas se abrirán a las 19.15 y que se exigirá cédula de identidad para ingresar. Además, se estableció que los hinchas del equipo perdedor deberán salir inmediatamente después del encuentro, mientras que la parcialidad del ganador deberá esperar 45 minutos o hasta que el jefe del operativo lo disponga.

Finalmente, se aclara que la Federación Uruguaya de Basket-Ball, ambos clubes y el ministerio evaluarán la seguridad partido a partido, por lo que las decisiones para los próximos se tomarán según cómo lo que ocurra en este primer partido. “En caso de disturbios, estos repercutirán en las condiciones de las próximas finales”, dice. Cabe señalar que ambos finalistas ya sufrieron sanciones disciplinarias por incidentes que involucraron a sus populosas hinchadas.

Con respecto a las próximas dos finales, fijadas para el martes 9 y el viernes 12 de junio, todavía no se sabe dónde se jugarán, ya que en esas fechas no estará disponible el Antel Arena y no se ha llegado a un acuerdo entre todas las partes para definir el nuevo escenario. El Campus de Maldonado, que cobraba fuerza como principal alternativa, fue rechazado por Aguada, por lo que se buscan opciones en Montevideo, con las canchas de Malvín, Larre Borges y Biguá como candidatas. Las finales volverán al Antel Arena para el cuarto partido (el martes 16) y para los siguientes, fijados por el momento para los días 19, 22 y 26 de junio, respectivamente.