Sudamericano femenino de básquet: Uruguay peleó hasta el final, pero Colombia lo cerró en el último cuarto

Jugadoras de la selección uruguaya, el 4 de agosto, por el del grupo A del Sudamericano femenino de básquetbol. Foto: FIBA Basketball

Tras un flojo primer cuarto, el equipo de Gino Alderete ajustó la defensa, mejoró su puntería desde el tiro exterior y llegó con chances al cierre, aunque el dominio colombiano en los rebotes terminó siendo clave.

Uruguay perdió 83-65 con Colombia por la segunda fecha del grupo A del Sudamericano femenino de básquetbol, aunque el marcador final no reflejó lo parejo que fue el partido. La celeste mejoró con respecto al debut ante Paraguay, llegó al último cuarto con posibilidades, pero falló en jugadas clave y las cafeteras sacaron rédito de eso.

Colombia tomó la iniciativa desde el comienzo y se llevó el primer cuarto 27-18, aprovechando las pelotas perdidas de Uruguay y encontrando respuestas tanto ante la defensa individual como en la zona. Sin embargo, el equipo dirigido por Gino Alderete reaccionó en el segundo parcial, mejoró ofensivamente y redujo la diferencia para irse al descanso abajo 44-36. Josefina Zeballos y Aldana Gayoso fueron clave en ese tramo del encuentro.

La mejor versión uruguaya apareció en el tercer chico. La celeste ganó el parcial 18-16, endureció la defensa y encontró en el tiro de tres puntos la herramienta para descontar. Florencia Niski fue la mejor exponente; clavó tiros importantes cuando la defensa rival se cerraba, porque Colombia apostó por proteger la pintura y conceder lanzamientos exteriores, pero Uruguay respondió con buenos porcentajes y llegó a ponerse 55-49. Incluso tuvo la oportunidad de quedar a cuatro puntos en un contraataque de dos contra una, pero cuando la jugada pedía una bandeja decidieron abrirla para el tiro exterior y se falló el triple. El período terminó 60-54, con el partido completamente abierto.

En el último cuarto Uruguay volvió a acercarse y mantuvo la presión sobre las colombianas, aunque nunca logró pasar al frente. Recién en los minutos finales, cuando la celeste apostó por una defensa más agresiva en toda la cancha y presionó para intentar dar vuelta el resultado, Colombia encontró espacios para correr la cancha y estirar una diferencia que terminó siendo exagerada.

Las estadísticas reflejan que la principal ventaja colombiana estuvo bajo los aros. Ganó el rebote 54-39, capturó 26 rebotes ofensivos contra 14 de Uruguay y anotó 52 puntos en la pintura, más del doble que la celeste (24). En el plano individual, Zeballos fue la goleadora uruguaya con 14, seguida por Niski con 13, pero las máximas anotadoras del partido estuvieron del lado cafetero: Manuela Ríos metió 20 y Marta Moscarella, 19.

Uruguay cerrará el grupo el jueves cuando se mida con Argentina a las 21.00.