Sudamericano femenino de básquet: Uruguay perdió en el debut

La celeste tuvo un buen comienzo, pero no pudo sostenerse y terminó cayendo ante Paraguay.

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En un partido parejo, Uruguay perdió la oportunidad perfecta para sumar ante Paraguay, el rival más parejo del grupo A en el Sudamericano femenino de básquetbol. Fue 68-63 para las guaraníes.

Gino Alderete debutó como entrenador de la selección mayor femenina y arrancó con Josefina Rivera como capitana, una de las novedades con respecto al último torneo. El resto del quinteto que comenzó jugando estuvo integrado por Florencia Niski, Josefina Zeballos, Carolina Fernández y Paula Fernández.

El trámite empezó mejor para Uruguay que sumó 17 frente a 8 del rival, antes de que Maximiliano Seigorman pidiera tiempo por primera vez en el duelo. Esa sintonía se mantuvo y el primer cuarto terminó 21-12 a favor de la celeste.

Poco a poco, las indicaciones del DT de Paraguay fueron surtiendo efecto y el cotejo comenzó a ser de igual a igual; el marcador pasó a estar 34-33 previo al descanso, con las dirigidas por Alderete arriba, pero con un conjunto guaraní mucho más ofensivo.

Para quebrar la paridad apareció Paola Ferrari, que fue de menos a más, y de su mano Paraguay logró sacar una máxima de 12 de ventaja, distancia que la celeste acortó para quedar 53-48 previo al último chico.

Para el final Uruguay repuntó, pero no pudo repetir lo del principio y el marcador se cerró 68-63.

La goleadora del partido fue Marta Peralta de Paraguay con 16 puntos, secundada por Ferrari que sumó 15. La máxima anotadora uruguaya fue Florencia Niski con 15 tantos, además de seis asistencias y cinco rebotes. Josefina Zeballos metió 11 tantos, Lucía Schiavo, Josefina Rivera y Maite Pereira siete cada una, Selena Medrick seis, Lucía Auza cuatro, Carolina Fernández tres, Aldana Gayoso dos y Paula Fernández uno.

El torneo

En el Sudamericano que se disputa en Zárate, Argentina, Uruguay integra el grupo A junto a las locales, Colombia y las paraguayas.

Lo próximo para la celeste es este martes a las 17.30, cuando se mida con las cafeteras, mientras que el próximo jueves el rival será Argentina, el campeón defensor del título, con quien se verá las caras a las 21.00. Brasil, Chile y Venezuela integran el grupo B.

Los primeros de cada serie clasifican a la AmeriCup y avanzan de forma directa a las semifinales que se llevarán a cabo el sábado 8, mientras que los segundos y terceros se cruzarán el viernes en una instancia previa que dejará definidos los dos cupos restantes a la AmeriCup y los equipos que disputen las semifinales.

El segundo del B chocará con el tercero del A, y el vencedor enfrentará al primero del A. El segundo del A chocará con el tercero del B, y el ganador con el primero del B. La definición del título será el domingo 9 a las 21.00.