Calentamiento del equipo El General, durante el partido disputado en el Parque Lustemberg , por la fase preliminar de la Copa Nacional de Clubes Div B, el 25 de abril de 2026

Bella Unión, Minas, Treinta y Tres, Fray Bentos, Florida, Libertad, Nueva Palmira, Colonia del Sacramento, Salto, Paysandú, San Bautista, Punta del Este, Trinidad y Durazno fueron las ciudades donde se jugaron los partidos.

La primera jornada de la 22ª edición de la Copa Nacional de Clubes A, el 61º campeonato de Clubes Campeones del Interior, dejó claro que la identidad es una guinda que rueda en cada cancha y en cada rincón del mapa, con las camisetas y el griterío de hombres y mujeres en 14 ciudades —Bella Unión, Minas, Treinta y Tres, Fray Bentos, Florida, Libertad, Nueva Palmira, Colonia del Sacramento, Salto, Paysandú, San Bautista, Punta del Este, Trinidad y Durazno— donde se defendió la bandera de cada club. Entre el sábado y el domingo, la actividad dejó victorias ajustadas, paridades estratégicas y esa sensación de que la orejona dorada solo se entrega a quien deja el alma en la cancha.

En la Serie A, el inicio fue un mazazo de autoridad en el litoral con un duelo entre instituciones de estirpe ferroviaria. En el Merazzi de Salto, Ferro Carril no tuvo piedad ante Peñarol de Rivera en un choque de carboneros, apodo que ambos cargan por el vínculo histórico con el tren: el de Salto por su origen fundacional y el de la frontera por la herencia genérica de aquel Peñarol nacido en los talleres, un sentimiento que todos los peñaroles del Uruguay tomaron como propio. El resultado fue un contundente 5-0 para el local, con un doblete de Javier Quintero, sumado a los tantos de Michel Palacio, Favio Rondán y Carlis. Por su parte, en el parque Don Bosco, Bella Vista de Paysandú se llevó un triunfo apretado 1-0 ante Arsenal de Salto gracias a la puntería de Laforcada. Ferro Carril queda liderando por diferencia de goles y en la próxima fecha visitará a Bella Vista, mientras que Peñarol recibirá a Arsenal.

La Serie B mostró la paridad del norte profundo. Gladiador de Salto se hizo fuerte en casa y venció 2-1 a Estudiantes de Tacuarembó con goles de Agustín Panza y Alvez da Silva, descontando Mateo Fernández para la visita. En tierras salteñas experimentaron una doble jornada en el Merazzi y dio resultado, con mucho público: Gladiador jugó a primera hora y antecedió al triunfo de Ferro. En la frontera, el vigente campeón Universitario de Salto impuso sus credenciales al vencer 3-1 a Uruguay de Bella Unión; Valentín Fornaroli, Pablo Sotelo y Matías Morales marcaron para el equipo rojo, mientras que Carlos Núñez —que no es otro que Carlitos, el de Canelones que después en Avellaneda se ganó el apodo de Discoteca— anotó el histórico gol para los locales que dio el empate parcial, el primero de un club cañero en la Champions del Interior. Universitario lidera la zona y, en la siguiente etapa, Estudiantes recibirá al campeón, mientras que Gladiador viajará a Bella Unión.

En la Serie C, el encuentro entre neohelvéticos y fraybentinos dejó festejo por la mínima. Laureles de Fray Bentos, en su parque Pablo E. Abbate, derrotó 1-0 a Nacional de Nueva Helvecia con gol del siempre presente en el marcador Exequiel Vázquez. Simultáneamente, en el Suppici, San Carlos de Colonia se quedó con el duelo de vecinos ante Juventud por 1-0, gracias al gol de Federico Coccolo. Ambos ganadores pican en punta y la próxima parada tendrá a San Carlos recibiendo a Laureles, mientras que Juventud buscará recuperarse ante el tricolor helvético.

La Serie D vibró con el fútbol del granero y los contenedores portuarios. En el Evelio Isnardi, Polancos de Nueva Palmira y Sportivo Barracas de Dolores repartieron honores en un 2-2 electrizante; Elías Loyola y Gianfranco Gay marcaron para el local, mientras que Nahuel Quiero y Fredi Cabrera lo hicieron para el cerealero. En Trinidad, Porongos se llevó el clásico ante Independiente por 2-1 con goles de Franco Zanoni y Diego de Carlos, descontando Diego Romero para el equipo rojo. Está hermoso ese clásico trinitario que pronto tendrá revancha. Porongos arranca arriba y, en la segunda fecha, Barracas recibirá al equipo albo floresino, mientras que Polancos visitará a Independiente en el Juan Antonio Lavalleja.

En la Serie E, la pasión se sintió con fuerza en el centro del país. Racing de Durazno demostró carácter en el Landoni para revertir el marcador y vencer 2-1 a Atenas de Tala con tantos de Nicolás Bravo y Maikel Herrera, luego de que Santiago Franco abriera la cuenta para el linajudo. Triunfazo en el debut racinguista. En Florida, Nacional pegó primero al vencer 2-1 a Atlético Florida con goles de Marcos Labandeira y Agustín Zucotti, descontando Mateo Colombo en contra para el albiceleste. Estuvo hermoso en la helada tarde noche del Campeones Olímpicos. Racing y Nacional comparten la cima; en la próxima, Atenas recibirá a Atlético en Tala y Racing viajará para medirse con Nacional en la capital de la Piedra Alta.

La Serie F dejó a un Wanderers de Durazno implacable, que goleó 3-0 a Campana en Libertad con gritos de Facundo Samaniego, Ramón Bolognini y Alexander García. Por su parte, Río Negro de San José asaltó San Bautista al vencer 1-0 a Vida Nueva con gol del gran goleador Cristian Alba. El bohemio duraznense —que el año pasado arañó la final— lidera por diferencia de goles y ahora recibirá al cebrita maragato —que sí fue finalista— en un duelo de ganadores, mientras que Campana buscará aire ante Vida Nueva en San Bautista.

En la Serie G, la paridad fue la ley de la jornada. Barrio Olímpico de Minas y Lavalleja de Rocha empataron 1-1 en un partido donde los goles fueron de Roberto Pioli y Matías Píriz, ambos en contra. Robertito Pioli, el que hace unas décadas se probó en el Real Madrid, no deja de hacer goles nunca, aunque esta vez fue en contra. En Punta del Este, Ituzaingó y Libertad de San Carlos también quedaron a mano tras un 2-2; Benjamín Suárez y Brahian Correa marcaron para el local, mientras que Germán Fernández y Matías Tavares lo hicieron para el Penado 14. Todo queda igualado en la tabla y la próxima fecha tendrá a Lavalleja recibiendo a Libertad en Rocha y a Barrio Olímpico ante Ituzaingó en Minas.

Finalmente, la Serie H cerró con victorias contundentes que marcan el rumbo. San Carlos de San Carlos se trajo tres puntos de oro de Minas al vencer 3-0 a Lavalleja con un doblete de Martín Lazo y otro de Gonzalo Gadea. En Treinta y Tres, Huracán también goleó 3-0 a Cerro Arrozal de Vergara, que debutaba en la orejona, con dos tantos del goleador Santiago Suárez y uno de Agustín Taran. San Carlos y Huracán lideran con comodidad; en la segunda fecha, Cerro recibirá a San Carlos en Vergara, una fiesta a orillas del Parao, y Huracán enfrentará a Lavalleja.

La ingeniería de este certamen indica que los dos mejores de cada una de las ocho series avanzarán a los octavos de final para iniciar el camino de eliminación directa. Pero ojo, que mantenerse en la élite no es para cualquiera y el reglamento marca una ruta finita. Los ocho equipos que ganen sus llaves de octavos y pasen a cuartos de final ya se aseguran el lugar en la Divisional A de 2027 y el boleto a la Copa Uruguay.

Para los que caigan en octavos, la puerta no se cierra del todo: los cuatro perdedores con mejor puntaje en esa instancia jugarán un repechaje cruzado —el 9º contra el 12º y el 10º ante el 11º de la tabla de mérito— para ver quién tiene más resto. Los dos ganadores de esos duelos de permanencia completarán el selecto grupo de diez instituciones que mantendrán la categoría y representarán a la organización en la vitrina grande del fútbol nacional en la Copa Uruguay.