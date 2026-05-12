En medio de una profunda crisis deportiva, y tras los graves hechos que involucraron a Federico Valverde, Florentino Pérez dio una conferencia de prensa para anunciar elecciones en el club y confirmar su candidatura.

“Lamento decirles que no voy a dimitir” fue una de las primeras aclaraciones que hizo el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, en una conferencia de prensa desde la Ciudad Real Madrid este martes. El equipo, que tiene como segundo capitán al uruguayo Federico Valverde, perdió el fin de semana el clásico ante Barcelona por 2-0 y fue testigo privilegiado, nada menos que en el Camp Nou, de la celebración del histórico rival que con ese triunfo obtuvo un nuevo título de liga.

El problema no es que se peleen, es que se sepa

El Madrid, equipo acostumbrado como pocos a ganar, cierra esta temporada sin títulos, lo que ha causado una enorme crisis institucional y deportiva. La filtración pública de los detalles de un altercado entre Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni, que fue la culminación de un proceso de crisis interna del vestuario cada vez más candente, dio combustible de sobra para que la prensa española avivara el incendio que ahora castiga a la interna del club.

El uruguayo, que a sus 27 años ascendió a vicecapitán de Real Madrid por su antigüedad en el club (el único criterio del equipo para designar capitanes), y que tuvo en esta temporada una de sus mejores actuaciones en términos individuales, de alguna manera manchó su legado madrileño por la pelea con el francés, tras la que terminó con una herida en la cabeza, sin poder jugar el clásico y con una multa de 500.000 euros impuesta por el club. El conflicto, originado en lealtades y desacuerdos en torno a la salida de Xabi Alonso, escaló a niveles dramáticos, pero, para Florentino Pérez, lo peor es que se haya filtrado esa información.

“No es la primera vez que se pegan dos jugadores. Llevo 26 años y se pegan jugadores todas las temporadas. No tiene más trascendencia, pero lo que pasa es que alguien lo ha contado por primera vez, y ya sabemos quién lo ha contado”, apuntó Pérez. El dirigente madrileño dijo que la pelea estaba “muy mal”, pero que lo peor es que lo hayan sacado a la luz. “El caos que han querido transmitir algunos es horrible. La filtración es peor porque implica que hay algo más que la pelea, es la primera vez que lo veo y me preocupa” sentenció.

Florentino no se baja

Con esta conferencia, Florentino Pérez, cuya cabeza piden muchos madridistas por la actual temporada, hace caso omiso a las voces que exigen su salida como medida crucial para calmar las aguas y reencauzar al club, y retruca con la confirmación de su candidatura a las próximas elecciones, que acaba de convocar.

“He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses de Real Madrid y especialmente contra mí. Aprovechan que hemos tenido unos resultados que no han sido los mejores, pero es algo que asumimos porque en el deporte no se gana siempre. Esto nos ha pasado otras muchas veces, pero aprovechan las situaciones para atacarme personalmente a mí”, dijo.

En declaraciones que hizo casi en términos electorales, Pérez habló de la frustración de no ganar nada este año, pero puntualizó que el primero en querer ganar todo es él y recordó los “66 títulos, 37 en fútbol y 29 en baloncesto, entre ellos siete copas de Europa de fútbol y tres de baloncesto” que ganó el club durante su presidencia.

Además, se ocupó de desmentir un rumor sobre un presunto cáncer terminal que le habrían adjudicado sus opositores. “Mi salud es perfecta”, aseguró.