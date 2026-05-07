Tras las versiones de la prensa española, el uruguayo publicó un comunicado en el que habla de “incidente” y “accidente”; el club, por su parte, abrió un expediente disciplinario.

Momento complejo en el Real Madrid. Los merengues no están teniendo una buena temporada, y lejos de conseguir los objetivos planteados a principio de este ciclo, la crisis no está siendo solamente deportiva, sino que también ha ocasionado problemas entre compañeros. El último fue entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, que empezó con una discusión el miércoles y terminó con un enfrentamiento entre ambos este jueves, en el que el uruguayo fue el más perjudicado y terminó hospitalizado con un corte en la cabeza.

Según informan varios medios españoles, entre ellos Cadena SER, AS y Marca, todo empezó el miércoles en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde ambos tuvieron un duro cruce tras una jugada, que no terminó ahí: la siguieron en el vestuario y debieron ser separados por compañeros de equipo. Lejos de cerrarse, la historia continuó.

Cadena SER informó que, al empezar el entrenamiento de este jueves, el francés Tchouaméni intentó acercarse al uruguayo para saludarlo, pero Valverde no quiso devolverle el gesto. Fue con la práctica ya avanzada y con varios movimientos realizados, que en otra jugada se dio una nueva discusión que terminó “a golpes” delante de sus compañeros y del cuerpo técnico. El diario AS puntualizó que Valverde sufrió la herida que requirió atención médica y puntos de sutura. En esa dirección, varios medios coinciden en que el corte no fue por un golpe de su compañero, sino por una caída o un impacto accidental.

La situación no pasó desapercibida en la directiva madridista, y el presidente Florentino Pérez convocó reuniones de urgencia para analizar el tema y, si amerita, abrir expedientes disciplinarios contra Valverde y Tchouaméni. Horas más tarde, el club confirmó que hará un procedimiento interno con probables sanciones para ambos, aunque no comunicó tipo de pena ni tiempo.

El Madrid también dio cuenta del parte médico de Valverde. Allí se expresa que se le diagnosticó traumatismo craneoencefálico, pero que estaba en su casa “en buen estado”, donde deberá hacer reposo por dos semanas. Con esto, Valverde se pierde el clásico ante Barcelona este domingo.

El uruguayo, uno de los capitanes del club, también hizo público un comunicado dando su versión de los hechos, en el que negó haberse agarrado a las trompadas con su compañero: “En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho”, dice al respecto. En el texto, Pajarito sostiene que el altercado se produjo en un contexto de “cansancio” y “frustración” por la mala temporada –sin títulos– del Real. Sobre el corte en su cabeza, Valverde dice que se golpeó “accidentalmente” contra una mesa, “lo que causó un pequeño corte en mi frente que requirió una visita rutinaria al hospital”.

Además de admitir su enojo, pedir diculpas y lamentar el hecho que daña su imagen y la del club, el mediocampista de la selección uruguaya dedica un tramo del comunicado a las filtraciones de prensa. “Está claro que alguien aquí está difundiendo rumores, y con una temporada sin títulos, donde el Real Madrid siempre está bajo escrutinio, todo se sale de proporción”, dice en unos de los párrafos, para después agregar: “Entiendo que es más fácil para ustedes creer que llegamos a los golpes o que fue intencional, pero eso no sucedió”.