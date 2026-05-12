Varias particularidades: pese al título, no fue la mejor campaña en la historia de Racing; Peñarol mantiene el récord de puntos obtenidos en un torneo corto, y hubo un jugador de cancha que disputó la totalidad de los minutos.

El Torneo Apertura es historia. Además de la conformación de los grupos del Intermedio, el primer certamen corto del año dejó números para el análisis y la estadística histórica.

Racing fue el campeón con 31 puntos. Su campaña fue capicúa, con derrota en la primera y en la última fecha, y en el medio estuvo 13 partidos sin perder, pero los de Sayago cargan un antecedente que supera las unidades conseguidas: 32 puntos en el Apertura 2014/2015.

De todas formas, esa vez quedaron lejos de la copa, ya que se consagró Nacional con 42. Lo llamativo, incluso, fue que la escuelita quedó en el último lugar en el Clausura de esa temporada, con apenas 13 puntos.

El récord de unidades conseguidas en un torneo corto lo sigue teniendo Peñarol, con 43 puntos de 45 posibles, en la temporada 2009/2010; en ese certamen le sacó 11 al perseguidor más cercano. El segundo escalón también es del carbonero, con 41 puntos, en el Apertura 2024. Nacional había conseguido 44 unidades en el Apertura del 2000 y 2003, pero en esas ocasiones los torneos cortos eran de 18 equipos y había 54 puntos en disputa.

Goles son amores

Álvaro López, de Albion, fue el goleador del torneo con 11 tantos, seguido de Maximiliano Gómez, que terminó con 10 tras su hat-trick ante Cerro. Pioneros y tricolores fueron los equipos con más anotaciones en el certamen, con 26 cada uno. En contrapartida, Cerro fue el que más recibió con 24, uno más que Progreso, los dos peores equipos de la competencia.

Cero falta

Es normal que los goleros completen la totalidad de minutos jugados en el certamen; eso sucedió con Martín Campaña (Liverpool), Agustín Buffa (Wanderers), Sebastián Jaume (Albion), Mauro Goicoechea (Danubio), Andrés Mehring (Progreso) y Fabricio Correa (Cerro). Pero también hubo un jugador de campo que no faltó nunca; fue el zaguero Ezequiel Burdín, de Albion, con presencia perfecta.

En cuanto a los futbolistas de cancha, Tiziano Correa de Cerro Largo jugó 1.347 minutos y quedó en el segundo lugar; Lucas Agazzi de Defensor Sporting fue tercero con 1.339 y Camilo Mayada de Danubio cuarto con 1.314.

Sin Nacional y Peñarol en el podio

Racing, Deportivo Maldonado y Albion completaron el podio del Apertura 2026, sacando de los primeros tres lugares a Nacional y Peñarol. Es la tercera vez que sucede en los torneos cortos bajo esta modalidad.

En el Apertura 2007/2008, Defensor Sporting fue campeón con 35 unidades, y segundos fueron Danubio y Rampla Juniors con 42. El tricolor terminó quinto y el carbonero undécimo.

También con el violeta levantando la copa, se repitió la escena en el Clausura 2008/2009, en el que los de Parque Rodó consiguieron 34 unidades, River Plate 30 y Cerro 29; Nacional y Peñarol fueron quintos.