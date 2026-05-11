Tres goles de Maximiliano Gómez y uno de Pavel Núñez sellaron el resultado a favor del tricolor.

Nacional tuvo uno de sus torneos cortos más flojos desde que se implementó esta modalidad de competencia. El tricolor no brilló, pero fue efectivo y, sobre todo, mejoró defensivamente, evitando errores individuales que le habían costado puntos en encuentros pasados.

Sin demasiado para festejar, la victoria fue un bálsamo para cortar la racha de cuatro derrotas en fila, algo que para un equipo grande es muchísimo. Además, cerró el Apertura con una sonrisa, le recortó puntos a Racing en la cima de la anual y buscará encarar el Intermedio mejorando en rendimiento y resultados.

De clima hostil a tranquilidad necesaria

Las horas previas fueron complejas para el plantel de Nacional, que tuvo una charla con referentes de la barra en Los Céspedes. En el inicio del encuentro, desde las tribunas bajó un cántico con insultos, de movida, sin esperar a nada. Además, en los primeros minutos el partido estuvo parado ya que hinchas de Cerro se colgaron al tejido, algo que está prohibido.

En cancha pasaba poco, mientras la atención estaba puesta en lo que sucedía en ambas tribunas. El aire tenso se disipó cuando Luis Mejía, más atento que todos, sacó en largo hacia Maximiliano Gómez, que ganó en el pique y quedó mano a mano ante Fabrizio Correa para definir y poner el primero.

El segundo fue de penal, en una jugada en la que nadie advirtió un posible penal, salvo el VAR, que, de forma correcta, llamó a Javier Feres por mano de Brahian Alemán. El sanducero Gómez cruzó el remate colocándolo esquinado, en el lateral de la red.

Nacional fue más sin lucir. Cerro, desde el dibujo táctico, quedó muy hundido y nunca fue oposición real para disputar el partido, solamente tuvo un tiro de esquina de Alemán que intentó lanzar olímpico y pasó cerca del segundo palo.

A diferencia de otros encuentros, el tricolor fue más sobrio, sin errores defensivos garrafales. Si bien es real que el rival no hizo trabajar asiduamente a la última línea, fue un equipo más expeditivo de mitad de cancha hacia atrás.

Goleó sin brillo

En el segundo tiempo pasó realmente poco. Nacional con el dominio de la pelota, cambios posición por posición de ambos entrenadores, que nunca mutaron la dinámica en el trámite.

El tricolor tuvo otro penal que Gómez remató exactamente igual y puso el tercer gol para firmar su primer hattrick con la casaca del bolso. En ese instante, salió Alemán, que tuvo una discusión con los hinchas de Nacional que estaban detrás del banco cerrense, mientras que desde la tribuna visitante voló una sopapa que cayó en el área que defendía Mejía.

Los de Jorge Bava tuvieron algunas chances para ampliar la ventaja con espacios, pero ni Gómez ni Gonzalo Carneiro definieron bien. En el cierre, dos minutos después de ingresar, Pavel Núñez apiló defensas y colocó el cuarto tanto en una linda maniobra individual.

El partido volvió a pararse por inconvenientes en la tribuna visitante y algunos hinchas de Nacional que se arrimaron al foco de la discordia. Tras una minirreunión entre el cuerpo arbitral, la seguridad del partido y la Policía, Javier Feres dio por terminado el encuentro, aunque quedaba poco más de un minuto para cumplir el tiempo reglamentario.