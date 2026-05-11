El entrenador rosarino presentará este lunes la nómina provisional que tendrá entre 35 y 55 jugadores, de los que saldrá la convocatoria definitiva para la copa del mundo.

Este lunes vence el plazo para que las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026 presenten la lista provisional de jugadores elegibles para el campeonato que comenzará, exactamente, en un mes.

La nómina puede incluir entre 35 y 55 jugadores, con la obligatoriedad de que, cómo mínimo, aparezcan cuatro goleros. Cada entrenador decide que incluir dentro de esos parámetros, lo seguro es que no podrá convocar en la lista mundialista a alguno que quede afuera de esta convocatoria inicial.

La FIFA exige la lista pero no las publicará, la petición tiene efectos administrativos y cada federación deberá incluir ciertos datos de cada jugador incluído. No está prohibido dar a conocer públicamente los nombres, la decisión corresponde a cada selección. Uruguay no lo anunciará por los medios oficiales.

Misterios por resolver

Desde que Marcelo Bielsa dirige a la selección uruguaya, las listas oficiales de las convocatorias a las diferentes fechas de Eliminatorias o partidos amistosos se fueron conociendo cuando todos los futbolistas llegan al sitio acordado para comenzar los entrenamientos. Esta vez no será la excepción, por lo que la información no será horizontal para todos y dependerá de la investigación periodística para salir a la luz.

Las últimas declaraciones de Luis Suárez encendieron la esperanza. Si bien el delantero se retiró de la selección luego de la última Copa América, dejó en claro que “jamás le diría que no a la selección, menos tan próximo a un Mundial”. Es muy difícil que Bielsa lo incluya en esta lista, pero si aparece el nombre del salteño seguramente sea para quedar en la convocatoria definitiva. De lo contrario, sería un manoseo innecesario que pondría a parte del público en contra del rosarino.

La otra gran incógnita está en la inclusión de Joaquín Piqueréz, que fue operado tras la rotura de ligamentos de su tobillo derecho en el amistoso ante Inglaterra. Las ganas del jugador hacen que siga peleando y deje un mínimo de esperanza de que pueda llegar, aunque en cualquier situación normal estaría descartado. Esta lista inicial, en caso de conocerse, marcará si lo sigue esperando o ya lo saca de plano.

El resto de los jugadores lesionados estarán, aunque no aseguran que puedan quedar en la convocatoria mundialista. Giorgian de Arrascaeta se fracturó la clavícula. Pese a que la operación fue exitosa, es casi un hecho que, en caso de representar a Uruguay en el Mundial, sería un refuerzo de lujo luego de la fase de grupos. Es muy difícil que pueda estar a la orden en los primeros tres partidos.

Sebastián Cáceres se fracturó el arco cigomático y está en plena recuperación. Los plazos médicos marcan que podría jugar luego de terminada la fase de grupos, pero se apelará a alguna máscara que pueda reducir el tiempo de espera para estar en cancha. No estuvo convocado en el partido de cuartos de final donde su equipo, América, quedó eliminado en la liga mexicana.

José María Giménez volvió a la convocatoria de Atlético de Madrid para la semifinal de vuelta de la Champions League frente a Arsenal la semana pasada, después de un mes sin apariciones por una lesión muscular. No tuvo minutos en Inglaterra pero fue titular contra Celta por la liga española, salió sentido a los 20 minutos por un golpe en su tobillo. Se confirmó que tiene “un esguince de alto grado”. Está descartado para el resto de la temporada y llegaría muy justo al Mundial, con poco rodaje previo.

La mejor noticia en materia de sanidad es la de Rodrigo Bentancur, que salió sentido en el último encuentro de Tottenham por la Premier League. Viene de meses inactivo por el desprendimiento del bíceps femoral, pero en principio no hay mayor gravedad en la situación actual. Su equipo vuelve a jugar esta tarde y el helvético estará a la órden para el encuentro frente a Leeds, clave para escapar de la zona de descenso.

Mayo, mes de listas definitivas

Los entrenadores tienen hasta el 30 de mayo como plazo máximo para oficializar las listas de jugadores convocados para el Mundial 2026. Quien se adelantó a todos fue Bosnia Herzegovina, la selección europea que eliminó a Italia en el repechaje anunció su nómina de citados convirtiéndose en la primer país en dar a conocer los jugadores mundialistas.

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