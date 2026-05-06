El delantero reconoció su error cuando habló públicamente sobre la celeste, intenta cerrar la polémica y dejar abierta su vuelta a poco más de un mes para la Copa del Mundo.

Con la clásica camiseta rosada del Inter Miami, short y chanceltas con medias, delante de los micrófonos, Luis Suárez habló, entre otras cosas, de la selección uruguaya. El máximo goleador histórico de la celeste se refirió a la polémica tras la pasada Copa América y su cierre de ciclo con Uruguay, y a la vez reabrió la posibilidad de estar a la orden del cuerpo técnico que encabeza Marcelo Bielsa.

“No dije que si me llamara [Marcelo] Bielsa, dije que a la selección nunca se le puede decir que no. Eso dice en el documental. En su momento di un paso al costado porque tenía que darle el lugar a los jóvenes. Después dije algo que no tendría que haber dicho, no era el momento, pero me disculpé con quien debía”, fueron las palabras del salteño tras ser consultado por la prensa local. Y profundizó su sentimiento: “Jamás le diría que no a la selección. Si me necesitan, voy a estar”.

El tramo del documental al que se refiere Suárez es uno sobre la participación de Uruguay en Sudáfrica 2010 -en su momento dado a conocer por El País-. En él Suárez habla sobre su vínculo con la selección y asegura, prácticamente entre lágrimas, que desde que se fue de la selección “la llama” del fútbol se le fue apagando.

Cuando dejó la celeste el delantero de Inter Miami fue directo contra Bielsa, a quien responsabilizó de “separar a todo el grupo” y de terminar con todo aquello que había generado el Maestro Tabárez en el Complejo Celeste.

Sin embargo, ante la nueva coyuntura de Uruguay, donde la falta de un delantero centro titular es evidente, el Pistolero no esconde su deseo y se pone a disposición. Para eso busca cerrar el capítulo poco feliz tras su retiro, afirmando que, si bien cuando habló “no fue el momento justo”, “tampoco hay que seguir removiendo el pasado porque hoy en día no suma nada para la selección. Uno asume sus errores y ya está, ya es cosa del pasado”.

Con vistas a lo que viene, con un Mundial que empezará en poco más de un mes, Suárez sostiene que “toca pensar en el presente, que es el próximo Mundial con los jugadores increíbles que tiene la selección y tratar de, en un Mundial que tiene muchas dificultades por la cantidad de países que son, que Uruguay haga una buena Copa y llegue lo más lejos posible, que es lo que todos anhelamos”.