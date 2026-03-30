Joaquín Piquerez, el 27 de marzo, durante el partido amistoso internacional ante Inglaterra, en el estadio de Wembley, en Londres.

Los estudios realizados el domingo confirmaron que el lateral izquierdo sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho durante el amistoso entre Uruguay e Inglaterra.

El empate entre Uruguay e Inglaterra en Wembley dejó como nota negativa la lesión de Joaquín Piquerez, quien fue sustituido en el primer tiempo por José María Giménez, tras recibir una infracción de Noni Madueke, futbolista del Arsenal.

Desde el cuerpo médico de la selección se le diagnosticó esguince de tobillo, tras los primeros estudios que se realizó en el mismo estadio londinense, donde se descartó una lesión ósea.

El cuerpo técnico de la selección uruguaya lo liberó por el traumatismo, sabiendo que no iba a estar a la orden en el juego del martes ante Argelia. El sábado voló hacia suelo brasileño para su retorno a Palmeiras y el domingo se le realizaron pruebas adicionales en su llegada a San Pablo, donde los resultados no fueron tan favorables.

Su club anunció que el jugador sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho y en los próximos días será intervenido quirúrgicamente. El equipo médico de la Asociación Uruguaya de Fútbol ya está al tanto y supervisará la recuperación junto a sus pares del conjunto de Brasil.

¿Llega al Mundial?

Es muy difícil que Joaquín Piquerez pueda estar en el Mundial 2026, que comienza en 73 días. La recuperación de una lesión de este tenor lleva, aproximadamente, tres meses, y se estima entre cuatro y seis meses para volver a competir en deportes de impacto.

Ni Palmeiras ni la AUF se pronunciaron al momento sobre plazos de recuperación. Si bien hay tiempos preestablecidos, siempre pueden ir variando en la evolución particular de cada jugador.

Por el momento nadie descartó oficialmente la participación de Piquerez en la Copa del Mundo.