Tras el Apertura y con el Intermedio en la puerta, dos equipos complicados en el descenso tendrán nuevos entrenadores.

Hace un mes hablábamos de que el torneo de Primera División se había transformado en una trituradora de ilusiones, nota en donde hacíamos referencia a la volatilidad que tienen los técnicos en los equipos. Los buenos y malos resultados son de toda la vida, pero hay razones de urgencia que llevan a que se cambie de entrenador más rápido que de costumbre.

Pasaron tres meses de que arrancó la temporada y en la categoría superior del fútbol uruguayo ya fueron cesados Nelson Abeijón, de Cerro; Israel Damonte, de Boston River; Jadson Viera, de Nacional; Sebastián Méndez, de Juventud de Las Piedras; Diego Monarriz, entrenador de Danubio; Camilo Speranza, DT de Liverpool; Leonel Rocco, en Progreso; Pablo de Ambrosio, Central Español y, como si fuera poco, Cerro volvió a despedir a un técnico, en este segundo caso a Alejandro Apud, que dirigió el villero en 8 partidos.

Cuánto van a durar los que están, no se sabe. Y los que vienen, tampoco, aunque sí se conoce quiénes son. Uno llegará precisamente a Cerro, muy complicado con el promedio del descenso, mientras que el otro recaerá en Danubio, que no está hoy por hoy entre los tres que perderían la categoría, pero anda cerca con muy mal promedio. Hay que recordar que Danubio ha sido dirigido, desde que echaron a Monarriz, por Gustavo Matosas, quien es el gerente deportivo.

Empezando por este último, quien volverá a entrenar a la franja será un hombre de la casa, Leonardo Ramos, técnico que supo ser campeón con el equipo. Ramos llegará a Danubio y será su cuarto mandato. Viene tras rescindir contrato en la Universidad de Concepción, de Chile, donde apenas dirigió cinco partidos: una victoria, un empate y tres derrotas. Danubio debutará en el Intermedio el lunes visitando a Deportivo Maldonado en el Burgueño Miguel, y se espera que esa noche ya dirija Ramos. Y precisa puntos: con un promedio de 1,173, es el primero de los que se están salvando del descenso.

Cerro, por su parte, en la noche de este miércoles oficializó a Alejandro Cappuccio como nuevo técnico, tercer DT del club en lo que va de 2026. El exRentistas, Nacional y Wanderers, entre otros, llega con la tarea expresa de sacar a flote al equipo, sumido en la lucha por mantener la categoría. Tiene un promedio de 1,077 y está entre los tres que se van a la B. Por la primera fecha del Intermedio, Cerro visita a Boston River el sábado en Florida.

Como no hay dos sin tres, Central Español oficializó al argentino Diego Osella como nuevo DT. El palermitano sorprendió a propios y extraños con el cese de Pablo de Ambrosio, hombre de la casa que hizo muy buena campaña (7 triunfos, 3 empates, 5 derrotas) tras ascender de Segunda División. Este caso, si se quiere, escapa de la lógica de los malos resultados, lo que es aún más difícil de entender. Osella llegará con un buen currículum: fue técnico de Newell's Old Boys, Colón de Santa Fe, Belgrano de Córdoba y Olimpo, entre otros equipos. El palermitano jugará ante Defensor Sporting por el Intermedio, pero el nuevo técnico no estará a la orden. Dirigirá interinamente Santiago Sosa.