Corea del Sur le dio vuelta el partido a República Checa

Paik Seung-ho y Lee Jae-sung, de Corea del Sur, con Pavel Sulc y Michal Sadílek, de República Checa, el 11 de junio por la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 en el estadio de Guadalajara. Foto: Ulises Ruíz, AFP

En el segundo partido del grupo A, tras la victoria de México contra Sudáfrica en el Azteca, en Guadalajara se cruzaron Corea del Sur y República Checa. En un partido parejo, los asiáticos dieron vuelta un partido que no merecían ir perdiendo y se llevaron la victoria 2-1.

Cosas del fútbol

En los primeros 45 Corea del Sur fue superior, pero no pudo romper el cero. Es más, se fueron al entretiempo con la sensación de haber hecho todo menos el gol. El equipo asiático manejó la pelota, cuando no la tuvo presionó alto para recuperarla y defensivamente le alcanzó con estar bien parada para que no le generaran peligro. Dentro de esa lógica, Corea tuvo las tres chances claras de la parte inicial: Lee Kang-in tuvo un par, la restante fue de Son Heung-Min. República Checa, en cambio, mostró poco. Sí contó con la muy buena actuación del arquero, Matěj Kovář.

Hwang In-beom marcando el segundo tanto para Corea del Sur contra República Checa, el 11 de junio por la fase de grupos de Mundial en el estadio de Guadalajara. Foto: Ulises Ruíz, AFP

Más allá de las chances de gol y de los planteamientos de ambos, el primer tiempo también tuvo su meseta. Entre los 20 y los 35 minutos pasó bien poco, más allá de que Corea movió la pelota con paciencia, cambiando de frente tratando de abrir el bloque europeo, mientras que Chequia apostó a salir rápido, con cada quite intentando transformarlo en un ataque directo; pero la mayoría de esas transiciones se murieron antes de llegar al área.

El segundo tiempo, sin embargo, no respondió a la lógica planteada en el primero. Primero que nada porque el que rompió el marcador fue República Checa. Y fue un gol de esos que no te podés comer, mucho menos en un Mundial: de lateral. Con las manos se la pusieron en la cabeza a Ladislav Krejčí, prácticamente en el área chica, y 1-0 para los europeos cuando se cumplían los 60 minutos.

Fase de grupos de la Copa del Mundo, el 11 de junio de 2026, en el estadio de Guadalajara. Foto: Ulises Ruíz, AFP

No era justicia, pero los goles hay que hacerlos. Eso, justamente, fue lo que encontró Corea del Sur para dar vuelta el partido. Empató a los 68 con lindo gol de Hwang In-beom, en maniobra individual que dejó al arquero checo en el piso; y los 80 lo dio vuelta Oh Hyeon-gyu.

Ahora, en la segunda fecha, por un lado se medirán los ganadores, México y Corea del Sur, el jueves 18 en Guadalajara; mientras que el partido entre los perdedores será también el mismo día, pero en Atlanta, Estados Unidos.