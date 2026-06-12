Los mundiales están cada vez más parejos y la incertidumbre por el resultado reina en cada partido, pero es difícil encontrar un encuentro tan parejo como el enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay, que se jugará a las 22.00 en Los Ángeles. Se enfrentarán dos entrenadores argentinos, Mauricio Pochettino en los norteamericanos y Gustavo Alfaro en el país sudamericano.

Los estadounidenses cuentan con Christian Pulisic, del Milan, y Weston McKennie, de Juventus, como las figuras de un equipo que suele jugar 4-2-3-1, sin un centrodelantero fijo. Generalmente, el que ocupa esa posición es Pulisic, que se mueve por todo el frente de ataque para generar juego asociado con sus compañeros y peligro sobre el arco rival. Es un equipo que prioriza la seguridad defensiva, intenta ser corto y plantarse en mitad de cancha, siendo muy agresivo para recuperar y rápido para salir por las bandas.

Paraguay cambió drásticamente desde la llegada del argentino Gustavo Alfaro. Pasó de penar por la clasificación a conseguirla sin problemas. Recuperó el valor histórico de la pelota parada, es muy sólido defensivamente y, si bien no tiene un gran caudal de juego asociado, es efectivo en el arco rival. Pragmático y peligroso el estilo guaraní. El uruguayo Gastón Olveira es parte del plantel y podría ir de arranque, aunque es una de las dudas que tiene el entrenador. Una de las figuras, Julio Enciso, también está en duda, pero en su caso por lesión.

Lo más destacado de la previa sucedió en la conferencia de prensa que dieron el propio Alfaro con Diego Gómez. El volante que juega en el Brighton de Inglaterra se emocionó cuando quiso contestar una respuesta sobre lo que significa para la selección guaraní volver a un Mundial después de tres ausencias al hilo -16 años-. Gómez, quebrado, demoró unos segundos en recoponerse. El entrenador, que estaba a su lado, lo cobijó con un abrazo y resumió el sentimiento con una frase: “Es lo que sentimos todos”. Cuando Gómez pudo hablar no escatimó en elogios con su DT: “Es un profe magnífico, siempre me dio confianza y a toda mi familia le dio ese abrazo. Gracias a él pudimos lograrlo otra vez“.

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

Los dos encuentros, todos, no sólo Estados Unidos-Paraguay, serán televisados por Canal 5. Además, estará en Directv y en todos los cableoperadores del país. En streaming lo pasará Antel TV, de forma gratuita para usuarios de telefonía fija y móvil de Antel, y DGo. Para este partido, puntualmente, también se sumará Disney+.