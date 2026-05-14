Didier Deschamps durante una rueda de prensa tras presentar la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026, en Boulogne-Billancourt, en las afueras de París, el 14 de mayo. Foto: Simón Wohlfahrt, AFP

Los franceses compartirán serie con Noruega, Senegal e Irak.

El subcampeón del mundo, Francia, uno de los favoritos para pelear el título en Estados Unidos, México y Canadá, dio a conocer los 26 futbolistas que integrarán la lista para el Mundial 2026. A grandes rasgos, Didier Deschamps armó un plantel que mezcla experiencia, potencia física, mucha técnica, y en especial una nueva generación de talentos que ya la rompe en la élite europea.

La selección gala compartirá el grupo I de la Copa del Mundo con Senegal, Noruega e Irak. Su debut será el 16 de junio ante los senegaleses, después irán con los iraquíes, para cerrar la serie en duelo de europeos. Parte del favoritismo con el que arrancan los franceses radica, precisamente, en el grupo con rivales de menor envergadura.

Foto: Bertand Guay, AFP

Entre los grandes nombres están Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, Ousmane Dembélé, el arquero Mike Maignan y una defensa sólida con William Saliba, Dayot Upamecano, Jules Koundé y Theo Hernández; dentro de la camada de jóvenes se destacan Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola y Rayan Cherki. Dentro de las ausencias, las más notorias son las de Antoine Griezmann y Olivier Giroud, dos pesos pesados en la Francia que ganó el Mundial 2018 y alcanzó la final en Qatar 2022.

El plantel de Francia tiene un promedio de casi 27 años de edad, una selección más cerca del ideal competitivo de edad promedio que de ser joven o veterana. Es buen equilibrio, aunque poco tenga que ver con la cancha. Los más experimentados del grupo son Kanté (35) y Lucas Digne (32), mientras que los más jóvenes son Zaïre-Emery y Doué (20).

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