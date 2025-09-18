España es el nuevo líder al desplazar a Argentina, que quedó tercero; esta tabla definirá los cabezas de serie y los bombos del Mundial 2026.

Nunca se le presta tanta atención al ranking FIFA como en estos meses previo al Mundial. Es la tabla que regula los bombos. Canadá, México y Estados Unidos serán anfitriones y, por tanto, cabezas de serie de los grupos, pero ninguno está entre las 12 mejores selecciones en este momento, por lo que ingresar entre los primeros nueve pasa a ser el gran objetivo.

Luego de ganarle a Perú y empatar con Chile de visitante, Uruguay subió un puesto y quedó en el decimoquinto escalón, con 1673.65 puntos, superando a los estadounidenses. La próxima actualización será el 22 de octubre, luego de la fecha FIFA en la que la celeste disputará amistosos en Malasia ante República Dominicana y Uzbekistán.

Es muy complejo que el seleccionado que dirige Marcelo Bielsa pueda llegar a ser cabeza de serie, y es casi un hecho que estará en el bombo dos en el sorteo mundialista, que se realizará el 5 de diciembre en Las Vegas.

Cambios en el top 10 que cortaron la racha de Argentina

La derrota de Argentina a manos de Ecuador lo hizo descender dos lugares, bajando al tercer escalón. El último campeón del mundo lideraba la tabla desde el 6 de abril de 2023; la albiceleste logró la quinta mejor marca histórica de permanencia en la cima. Brasil lideró el ranking seis años y ocho meses entre 1994 y 2001.

España es el nuevo líder; volvió al primer lugar, algo que no sucedía desde 2014. Segundo quedó Francia, que participó en las últimas dos finales en los mundiales: fue campeón en Rusia y vicecampeón en Qatar.

Inglaterra se mantuvo en el cuarto lugar, Portugal desplazó a Brasil del quinto y los de Carlo Ancelotti ahora son sextos. Países Bajos y Bélgica permanecen séptimos y octavos, mientras que Croacia subió al noveno, e Italia, que en este momento está fuera del Mundial, creció al décimo.

Marruecos subió un escalón para ser undécimo, y Alemania, cuya clasificación también peligra, está en el puesto 12. Colombia y México son las otras selecciones que anteceden a Uruguay.

Suben y bajan

Canadá logró su mejor clasificación histórica al crecer dos puestos para llegar al lugar 26. Futbolísticamente parece ser la selección más sólida dentro de las anfitrionas que recibirán el Mundial 2026.

Eslovaquia, en tanto, fue el que más puntos sumó en el período, con 25,31, y también fue el que más puestos adelantó: pasó del 52 al 42. En contrapartida, Zimbabue cayó nueve escalones, quedando relegado al lugar 125, y República Centroafricana fue el que más puntos perdió: 26,18.