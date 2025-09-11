Las fechas FIFA de octubre y noviembre tendrán a la celeste jugando con miras al Mundial 2026.

La selección uruguaya de fútbol, bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa y tras su clasificación mundialista, está programando partidos amistosos. Ya lo dijo el entrenador: serán instancias claves para darle minutos a quienes menos jugaron tanto en Eliminatorias como en la Copa América, y así tener más datos y argumentos para definir el plantel que vaya a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

No ha sido fácil encontrar rivales y lugares donde jugar, según lo expuesto desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). La mayor dificultad pasa porque en lo que queda del año se siguen jugando clasificatorias en Europa, África, Asia y Centroamérica, lo que limita la disponibilidad de muchas selecciones como ocasionales rivales.

De momento, lo confirmado es que dos se jugarán en octubre y otros dos en noviembre. El primer amistoso será contra República Dominicana, ya eliminada de toda chance de jugar el Mundial 2026. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 10 de octubre en Kuala Lumpur, capital de Malasia.

Tres días después, el lunes 13 de octubre, los celestes se trasladarán a Malaca, en Malasia, para enfrentar a Uzbekistán. La selección uzbeka ya ha sido rival de los celestes —fue el partido despedida para el Mundial 2018, por ejemplo— y ahora se encuentra en el mejor momento de su historia, ya que clasificó por primera vez a una Copa del Mundo en junio pasado.

Tras estas confrontaciones en Asia, Uruguay volverá a escena en noviembre, en la siguiente fecha FIFA, donde tendrá dos rivales de más peso, en este caso ambos clasificados al Mundial por ser anfitriones. El sábado 15, la celeste se enfrentará a México en Torreón, y luego, el martes 18, visitará a Estados Unidos en Tampa.