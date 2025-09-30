Uruguay jugará el 10 y el 13 de octubre en Malasia; Simone Inzaghi, DT del Al Hilal, prefiere que el jugador permanezca con ellos para recuperarse de una lesión.

Ya con las Eliminatorias y el objetivo de clasificarse al Mundial 2026 en bolso, la hoja de ruta de la selección uruguaya de fútbol es jugar la mayor cantidad posible de partidos en las fechas FIFA que haya desde ahora y hasta junio del año que viene. En esa dirección, lo próximo que se le aparece adelante al equipo de Marcelo Bielsa es la doble fecha de octubre.

Uruguay irá rumbo a Malasia, donde el viernes 10 de octubre jugará ante República Dominicana en Kuala Lumpur, capital malaya, y tres días más tarde se medirá ante Uzbekistán -que clasificó por primera vez a una Copa del Mundo- en Malaca. Para ello, Bielsa está confeccionando un listado de jugadores.

El DT no ha dado los reservados para dicha fecha, pero sí dio argumentos sobre cómo piensa sobrellevarla en cuanto al armado del plantel y a los minutos que los jugadores van a tener. “Es probable que los partidos amistosos sean un escenario donde poder ofrecer, a los jugadores que menos jugaron, minutos de titularidad para que la evaluación sea más completa”, dijo Bielsa en conferencia de prensa luego de conseguir la clasificación ante Perú. De ahí se puede deducir que muchos de los jugadores que habitualmente convocó y que son considerados fijos en la lista para el Mundial no estarán. En esta hipótesis puede entrar el caso Darwin Núñez.

El caso Darwin Núñez

El delantero uruguayo viene con molestias desde la semana pasada. El club lo informó vía redes sociales el 24 de setiembre: “Darwin Núñez no completó el entrenamiento debido a dolor de rodilla”. Si bien puede estar cerca de la recuperación, hasta el momento no ha tenido partidos oficiales.

Los dolores de Núñez preocupan a su entrenador, Simone Inzaghi, quien ayer habló al respecto, luego de que su equipo jugara (y ganara) por la Champions asiática. Con la mira puesta justamente en una posible citación del delantero, Inzaghi dijo que prefiere “que continúe su programa de rehabilitación. Que pueda trabajar al máximo en estos días con la esperanza de que regrese más fuerte luego del parate de selecciones nacionales”.

Ese partido de Champions fue el último del Al Hilal hasta el 18 de octubre, donde jugará por la liga local. Tras las declaraciones del entrenador italiano, el club pretende que todo este lapso que transcurrirá sea con Núñez en recuperación en Arabia y que no sea convocado por Bielsa.