Los 17 jugadores elegidos para los amistosos tuvieron escasa o nula participación desde que el rosarino es entrenador de la celeste.

Marcelo Bielsa dio a conocer la lista de 17 jugadores convocados para los amistosos de la fecha FIFA de octubre ante República Dominicana y Uzbekistán. Si bien son futbolistas recurrentes de las nóminas en las Eliminatorias, tuvieron muy poca participación.

El entrenador rosarino eligió una nómina del personal que viene en rodaje, con continuidad en los equipos; el director técnico aprovechará esta instancia para evaluarlos en los entrenamientos y la competencia, con lo que estudiará su participación en la confección de la lista definitiva para el Mundial 2026.

En general, son jugadores de segundo orden dentro de la selección uruguaya, que en caso de llegar a la Copa del Mundo serán alternativa de los elegidos mayoritariamente durante el pasaje de Bielsa por la celeste.

¿Cuánto jugaron en las Eliminatorias y cuándo fue su último partido en sus clubes?

Entre los goleros, Franco Israel fue uno de los pocos con presencia perfecta en los 18 partidos de las clasificatorias sudamericanas, aunque no sumó minutos. Viene de ser titular en el empate 3-3 de Torino en su visita a Lazio el sábado pasado. Cristopher Fiermarin estuvo convocado solamente en dos encuentros de las Eliminatorias donde no tuvo acción; en Tolima atajó por última vez el 27 de setiembre en la derrota 3-2 ante Independiente de Medellín.

En los defensas, el panorama es variado. Dentro de los que no tuvieron actividad con Bielsa, Santiago Mouriño recibió la primera convocatoria; el sábado fue expulsado en la derrota 3-1 de Villarreal ante Real Madrid. Juan Manuel Sanabria estuvo citado en los últimos dos cotejos, pero no vio acción en Eliminatorias; viene de completar todo el encuentro en la derrota de Atlético San Luis ante Mazatlán por la liga mexicana.

Santiago Bueno fue de los que más jugó dentro de los de esta nómina; estuvo citado para 13 partidos en las Eliminatorias y participó en cuatro. Venezuela, Perú y Ecuador, de titular, e ingresó para el segundo tiempo ante Paraguay. Viene de completar todo el partido en el empate de Wolverhampton ante Brighton 1-1.

Nicolás Marichal estuvo citado en cinco partidos de las clasificatorias y jugó en dos, 45 minutos ante Paraguay y 85 contra Venezuela. El sábado pasado, ingresó a los 77' en la derrota 5-3 de Dinamo Moscú ante Lokomotiv en el clásico de la capital rusa.

El Pumita José Luis Rodríguez fue convocado para once encuentros, pero apenas tuvo 24 minutos de participación en el empate 1-1 ante Brasil de visitante. El domingo jugó de titular como lateral izquierdo en la victoria 4-3 de Vasco da Gama ante Vitória por el Brasileirão.

Marcelo Sarachi tuvo 187 minutos divididos en cinco partidos: Colombia, Paraguay y Ecuador en el Estadio Centenario, Venezuela y Brasil de visita. El domingo jugó 64' en la victoria de Celtic 3-2 sobre Motherwell.

En zona de volantes, Nicolás Fonseca fue citado en diez oportunidades y jugó 103 minutos en cuatro encuentros; completó todo el partido ante Perú en Lima y pellizcó participación en los dos cotejos ante Venezuela y con Ecuador, de local. El sábado ingresó en la recta final de la derrota 4-2 de León ante Toluca en la liga mexicana.

Emiliano Martínez apenas jugó 101 minutos divididos en dos partidos, pese a que estuvo convocado en ocho encuentros. Jugó completo ante Venezuela de visita y 11' ante Paraguay el día de la despedida de Luis Suárez. En Palmeiras no juega desde el 28 de setiembre, cuando su equipo perdió 1-0 ante Bahía.

Rodrigo Salazar estuvo citado en los últimos cuatro partidos de Eliminatorias, vio acción 29 minutos en la derrota ante Paraguay y 13 minutos en la victoria ante Perú. El domingo jugó todo el encuentro y anotó de penal en la hora en el empate 1-1 de Braga ante Sporting Lisboa por la liga portuguesa.

Kevin Amaro es el más nuevo; debutó en la selección mayor ante Chile en la última fecha. El viernes pasado jugó todo el encuentro en el triunfo 1-0 de Liverpool ante River Plate.

Entre los punteros, o delanteros, Ignacio Laquintana solamente estuvo una vez en el banco de suplentes de la celeste con Bielsa de entrenador, sin minutos. El sábado jugó el primer tiempo del triunfo 1-0 de Bragantino sobre Gremio.

Luciano Rodríguez es de los más aclamados por la opinión pública; fue citado en siete oportunidades, pero solamente jugó un minuto en la visita a Perú. Su equipo, el Neom de Arabia Saudita, no juega desde el 27 de setiembre; ese día el delantero uruguayo fue titular y anotó el primer gol del triunfo 3-2 sobre Al-Riyadh.

Facundo Torres es otro habitual; pese a que no ha logrado continuidad en la celeste, estuvo citado en 12 de los 18 encuentros, pero ingresó en cuatro, sumando 77 minutos; jugó en la visita a Ecuador y Venezuela y de locatario frente a Paraguay y Bolivia.

Agustín Álvarez Martínez apenas entró cinco minutos en la derrota 2-0 ante Paraguay en Asunción; viene de convertir en el triunfo 2-1 de Monza contra Unione Sportiva Catanzaro en la segunda división de Italia.

Federico Viñas es el único de los convocados que hizo un gol por Eliminatorias; fue en el triunfo 3-0 ante Perú en el Estadio Centenario. Es un jugador del paladar de Bielsa, estuvo seis veces en el banco e ingresó en cinco: los dos encuentros frente a Argentina, ante Bolivia en La Paz y con Chile en Santiago; sumó 88 minutos. El sábado ingresó en el segundo tiempo en la derrota de Real Oviedo por 2-0 ante Levante.

Los que jugaron la Copa América y el Preolímpico con Bielsa

Además de las Eliminatorias, Marcelo Bielsa dirigió a Uruguay en la Copa América 2024 y en el Preolímpico del mismo año, en un torneo sub 23, clasificatorio a los Juegos Olímpicos de París.

En la nómina final de la Copa América estuvieron convocados Franco Israel, Nicolás Marichal y Emiliano Martínez, aunque ninguno tuvo minutos durante el torneo. Luciano Rodríguez y Facundo Torres fueron desafectados en el último corte, previo al certamen.

En el Preolímpico sub 23, Marichal y Lucho Rodríguez fueron parte del plantel y fueron titulares en los cuatro partidos del torneo. El delantero surgido futbolísticamente en Progreso fue el goleador de la celeste con cinco tantos, tres en el debut con derrota ante Paraguay, uno en la victoria contra Perú y otro en la derrota frente a Argentina.