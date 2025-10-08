La selección caribeña es dirigida por el argentino Marcelo Neveleff, quedó eliminada del Mundial 2026 y está en el puesto 142 de la FIFA.

República Dominicana y Uruguay no se han enfrentado nunca en la historia a nivel de selecciones mayores. Los dominicanos, que ocupan el puesto 142 del ranking FIFA, serán el primer rival de la celeste en la próxima doble fecha FIFA, el próximo viernes en Malasia. Los dirigidos por el entrenador argentino Marcelo Neveleff quedaron fuera del Mundial 2026, eliminados en la segunda ronda de las Eliminatorias de la Concacaf al ubicarse terceros en su grupo, detrás de Jamaica y Guatemala.

El argentino, uno de los tantos que dirigen selecciones nacionales de otros países, también supo ser entrenador de los bolivianos Jorge Wilsterman y Aurora, entre otros. Ayer habló del encuentro que su selección disputará con el combinado alternativo uruguayo de Marcelo Bielsa: “La expectativa es competir, saber que estamos a la altura y seguir midiéndonos frente a un equipo mundialista”.

Algo que llama la atención de la selección que dirige el argentino es la convocatoria de un futbolista de origen estadounidense que juega en nuestro país, más precisamente en Rentistas, en la Segunda División. Se trata de Luis Meneses, delantero de 18 años, hijo de padre uruguayo, que ha disputado seis encuentros con la camiseta del bicho colorado en lo que va de la temporada. El futbolista recaló en el equipo de camino Mendoza luego de jugar en Met Oval en Estados Unidos. Hoy Rentistas se estaría metiendo en los playoff por el tercer ascenso a Primera División.

Uno de los más destacados en la nómina del entrenador argentino de República Dominicana es Junior Firpo. El lateral izquierdo que defiende a club andaluz Betis tuvo un paso por la selección sub 21 de España y fue compañero de Luis Suárez en Barcelona. También sobresale la presencia de Óscar Ureña, puntero que juega en el equipo B de Barcelona y que ha sabido cosechar experiencia en Girona, Cartagena y Leganés en el fútbol español.

Por su parte, Dorny Romero, delantero de Bolívar, donde también juega el uruguayo Martín Cauteruccio, es una de las cartas de gol de República Dominicana. Lleva 18 goles en lo que va del año con la camiseta celeste del equipo boliviano. Pablo Rosario, nacido en Ámsterdam, es otro de los nombres a tener en cuenta; el futbolista nacionalizado dominicano forma parte del plantel de Porto de Portugal.

La convocatoria se completa con los arqueros Nahuel Valdez, de Nashville, Miguel Lloyd, del Cibao local, y Noam Baumann, del SC Sagamihara japonés, y los jugadores de campo Miguel Beltre, Noah Dollenmayer, João Urbaez, Juan Familia, Marlon Mena, Edgar Pujol, Jimmy Kaparós, Heinz Morschiel, Ronaldo Vázquez, Jean López, José Abreu, Lucas Bretón, Juan Pineda, Omar de la Cruz, Javier Roces, Fabián Mezzina, Edarlyn Reyes y Eric Japa.

Uruguay, que llega luego de clasificar en las Eliminatorias sudamericanas al próximo Mundial, se despidió del certamen con un triunfo ante Perú 3-0 y un empate con Chile en Santiago. República Dominicana, por su parte, perdió 0-3 ante Jordania el pasado 9 de setiembre.

Para el encuentro a disputarse el viernes 10 de octubre, en condición de amistoso por fecha FIFA, en el estadio nacional Bukit Jalil de Malasia a las 8.45 de nuestro país, Bielsa convocó para el equipo alternativo a cuatro futbolistas que aún no han debutado en la celeste: Cristopher Fiermarín, Santiago Mouriño, Juan Manuel Sanabria e Ignacio Laquintana. El entrenador rosarino tiene un equipo probable.