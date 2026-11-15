Jugadores de Uruguay festejan el gol convertido por Maximiliano Araújo, el 13 de noviembre, en La Bombonera, en Buenos Aires.

Luego del triunfo ante Argentina en La Bombonera, el plantel de la selección uruguaya volvió a los entrenamientos en el Complejo Celeste pensando en el partido ante República Dominicana, que será el martes a las 20.30 en el Domingo Burgueño Miguel. La celeste vuelve a suelo fernandino luego de 26 años. El domingo hubo entrenamiento matutino.

Desafectados y rotación

Guillermo Varela, Joaquín Piquerez y Giorgian de Arrascaeta, todos titulares ante la albiceleste, fueron desafectados y volverán a sus clubes, algo que ya estaba arreglado desde la citación de los futbolistas, pero que se manejó internamente y se dio a conocer luego del primer encuentro. Tanto Flamengo como Palmeiras tienen partidos por el Brasileirão el miércoles, en el que ambos se disputarán el título. Los de Río de Janeiro están tres puntos arriba a falta de cuatro fechas. Además, se enfrentan el sábado.

El otro jugador que, en principio, no estaría en los planes de Diego Forlán para este partido es Sebastián Jaume. El golero fue citado para trabajar con el resto del plantel, aprovechando que el grueso de los entrenamientos era en Uruguay. Desde el inicio se tenía claro que iba a ser muy difícil que sumara minutos.

La idea del entrenador es que exista rotación ante una selección de menor calidad como República Dominicana para que la mayoría de los citados puedan tener participación en esta fecha FIFA.

“Me gustaría rotar el equipo porque hay muchos jugadores convocados”, dijo Forlán en conferencia de prensa. Y, sobre el partido, agregó: “Los jugadores decidieron jugar en Uruguay. Estar acá con la gente y acercarse es un gesto muy lindo. En el Campus de Maldonado estás cerca del público. Va a ser una experiencia especial para nosotros”.

En el entrenamiento del lunes va a quedar definido el equipo antes de viajar al este del país.