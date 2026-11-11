Uruguay ya tiene el plantel completo para la fecha FIFA de noviembre. Diego Forlán maneja una duda para el primer partido, el viernes ante Argentina. “Mathías Olivera está bien”, dijo el director técnico, por lo que parece sacar ventaja para ocupar el lugar como zaguero izquierdo.

Previo al último entrenamiento de la celeste, antes del viaje, que será el jueves, el entrenador habló en conferencia de prensa y valoró el amistoso ante Argentina: “Es una grandísima selección que viene de ser campeona y segunda en los últimos dos mundiales. La planificación es de acuerdo a los rivales que tenemos. Competir y medirse es lindo. Confío mucho en la gran selección que tenemos. Nosotros no esquivamos. Es un lindo desafío”.

Sobre el segundo encuentro y la chance de jugar de locatario, mencionó: “Los jugadores decidieron jugar en Uruguay. Estar acá con la gente y acercarse es un gesto muy lindo. En el Campus de Maldonado estás cerca del público. Va a ser una experiencia especial para nosotros”. De lo deportivo para enfrentar a República Dominicana, agregó: “Me gustaría rotar el equipo porque hay muchos jugadores convocados, pero tenemos que ir paso a paso y, primero, enfocarnos en Argentina”.

Forlán habló sobre el capitanato en la selección: “En el partido con Japón lo decidí yo y fue Rodrigo Bentancur. Fue más fácil, no estaba Federico Valverde; si no, lo hubiera hablado con él. Con India, como Josema Giménez fue titular, fue él respetando la jerarquía. Ahora, estando Fede, habría que hablar con él y ahí decidiremos. No es lo que más me preocupa en este momento. No hay que enfocarse tanto. Se va decantando naturalmente”.

El entrenador citó cuatro goleros para dos partidos y habló de sus expectativas en un puesto que parece no tener dueño fijo: “Estamos evaluando; Franco Israel y Sergio Rochet están lesionados, por lo que hay que ir viendo opciones”. Luego agregó: “Sebastián Jaume es uno de los tantos jugadores que seguimos. En su caso nos pareció oportuno citar para que esté con nosotros, aprovechando que estábamos en el país. Es difícil que tenga minutos. A Ignacio de Arruabarrena queríamos conocerlo y ver su trabajo porque viene con un gran rendimiento en su club. Santiago Mele empezó a atajar y es una buena noticia, y Cristopher Fiermarín tiene continuidad en Bucaramanga”. Para cerrar el tema, dijo: “No llamamos a Thiago Cardozo porque yo ya fui compañero de él, lo tuve como entrenador en el club y en la selección. Quedamos muy conformes con su rendimiento”.

Para cerrar habló de Bruno Damiani, una de las caras nuevas: “Uno, como entrenador, busca goles, y él está teniendo una gran temporada”.