Con plantel completo, la selección uruguaya ultima detalles antes de viajar a Argentina

El equipo de Diego Forlán cierra en el Complejo Celeste su preparación de cara al amistoso en La Bombonera del próximo viernes; este miércoles habrá conferencia de prensa del técnico y los jugadores.

Este martes se completó en el Complejo Celeste el plantel de 28 futbolistas convocados por Diego Forlán para los amistosos frente a Argentina y a República Dominicana, en el marco de una nueva fecha FIFA. El equipo viaja el jueves rumbo a Buenos Aires, donde jugará el viernes 13 a las 20.00, y regresará para medirse ante los dominicanos en el Campus de Maldonado, el martes 17. Este miércoles, Forlán y dos jugadores hablarán en conferencia de prensa desde el complejo.

El técnico, que viene alternando su interinato en la mayor con la preparación de la selección sub 20 de cara al Sudamericano 2027, quedó “muy conforme” con su primera experiencia al frente de la celeste en la anterior ventana de competencia internacional, en la que el equipo cerró con saldo positivo su gira por Asia. “El equipo demostró jerarquía y calidad” consideró Forlán a su regreso, cualidades que buscará sostener y potenciar ante este nuevo desafío, con algunas variantes significativas en la convocatoria, y que se inicia con un juego bastante especial ante un durísimo rival: un nuevo clásico rioplatense.

Cambiar la imagen

La vuelta de la celeste a La Bombonera, donde jugará este viernes frente a una selección argentina que acaba de despedir oficialmente a Lionel Messi, evoca inevitablemente aquel triunfo por 2-0 —con goles de Ronald Araujo y Darwin Núñez— durante las eliminatorias al Mundial 2026, que marcó uno de los puntos más altos del ciclo de Marcelo Bielsa. Quizá por eso, las heridas que dejó el malogrado período anterior y la temprana eliminación mundialista asomaron en las declaraciones de varios de los referentes que llegaron al país en estos días para sumarse a los trabajos en el Complejo Celeste.

Para José María Giménez “se perdió el calor de la gente por la selección”, mientras que Lucas Torreira —quien volvió a jugar con Uruguay en los amistosos de Asia después de cuatro años sin ser convocado— expresó que el plantel pretende “volver a acercarse a la gente y cambiar la imagen de la selección”. La idea parece ser el cimiento del ciclo de Forlán, que a grandes rasgos mantuvo la convocatoria y la base del equipo que había comandado antes el técnico argentino, con algunas notorias excepciones.

Para esta nueva fecha FIFA, Forlán podrá contar con Federico Valverde, quien no realizó la gira asiática por una lesión en el tobillo. El capitán celeste, que después sufrió una molestia muscular, reveló que no está al 100% desde lo físico pero que “a la selección hay que venir siempre”.

Cabe destacar la vuelta de Nicolás de la Cruz y de Agustín Canobbio, dos futbolistas de significativa presencia en el ciclo de Bielsa, que no viajaron a Asia y ahora vuelven a ser parte del equipo en este fecha FIFA.

De todas partes vienen

Este martes llegaron al complejo los últimos futbolistas en cerrar sus compromisos con sus respectivos clubes el fin de semana, provenientes de diversos puntos de Europa y América. El arquero Cristopher Fiermarin viene de mantener el arco del Atlético Bucaramanga en cero en la victoria de su equipo por 4-0 ante los Jaguares por la liga colombiana. El ex Torque, que fue titular y tuvo un buen partido en el amistoso ante Corea del Sur, se perfila para arrancar también como titular en La Bombonera.

Desde el viejo continente se sumaron esta mañana Sebastián Cáceres (“con una nueva herida de guerra” dice la selección uruguaya en X), Facundo Pellistri y dos de los más nuevos: Santiago Mouriño y Martín Satriano, que vienen de enfrentarse por La Liga española, con triunfo del zaguero sobre el delantero.