Federico Valverde, celebra tras marcar el tercer gol de su equipo durante el partido ante el AEK de Atenas, el 4 de noviembre, en el estadio Agia Sophia de Atenas.

Federico Valverde viene de convertir por Champions y en la liga española pese a que no llega en su mejor forma física; Joaquín Piquerez le dio la clasificación a Palmeiras a la final de la Copa de Brasil con un gol clave.

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El viernes se conoció la lista de Diego Forlán para los partidos amistosos ante Argentina y República Dominicana de la fecha FIFA de noviembre. Como ya es costumbre, en la mayoría de los casos se pregona la continuidad en los equipos por sobre los que no vienen teniendo actividad.

Algunos de los convocados hablaron al llegar al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Así llegan deportivamente los 28 jugadores citados.

Los goleros

Ignacio de Arruabarrena atajó por última vez el viernes pasado, en la derrota en la hora de Arouca ante Famalicao por 1-0. Su equipo marcha quinto en el fútbol portugués a 13 unidades del líder Porto, que viene con puntaje perfecto. El exguardameta de Wanderers llega con continuidad.

Cristopher Fiermarín completó todo el encuentro en la victoria de Bucaramanga 4-0 sobre Jaguares del domingo. A una fecha de terminar el Clausura, el equipo está cuarto y ya clasificó a los cuadrangulares semifinales para definir el campeón.

Santiago Mele fue titular en el triunfo de Independiente 2-1 sobre Deportivo Riestra del último viernes. El rojo terminó séptimo en su grupo en la fase regular en Argentina.

Sebastián Jaume es quien tiene menor continuidad en lo inmediato. No juega desde el 18 de octubre, cuando Albion venció 2-1 a Montevideo City Torque en el Franzini.

Seguridad desde atrás

Guillermo Varela fue titular en el último partido de Flamengo, el miércoles pasado en el triunfo 3-1 sobre Gremio. Completó todo el partido en el lateral derecho del líder del Brasileirao.

Santiago Mouriño es número puesto en Villarreal, jugó 68 minutos en el triunfo 2-0 frente a Getafe. El equipo español está octavo en la liga de su país y también está disputando la Champions League, donde tuvo una caída estrepitosa de local al perder 6-0 con París Saint Germain. También en España, Sebastián Cáceres fue desde el arranque en Celta, que igualó 0-0 contra Levante. El mismo resultado se dio entre Espanyol y Deportivo La Coruña, donde completó todo el encuentro José María Giménez.

Ronald Araújo salió a los 90, amonestado, en el triunfo de Liverpool 3-1 frente a Crystal Palace. Está jugando como lateral derecho, con mucha continuidad en uno de los grandes de Inglaterra.

En Italia, Mathias Olivera jugó todo el partido como carrilero izquierdo en el empate 1-1 de Napoli ante Lazio. Juan Rodríguez, en tanto, fue titular en línea de tres en el 1-0 de Cagliari sobre Frosinone.

Real Salt Lake venció 2-1 a Los Ángeles Galaxy el sábado por la Major League Soccer (MLS) con Juan Manuel Sanabria de titular en línea de cinco. Palmeiras clasificó a la final de la Copa de Brasil por penales, pero en el partido hubo un gol fundamental de Joaquín Piquerez, quien fue sustituido a los 82 minutos.

Los creadores del fútbol

Tottenham Hotspur perdió 1-0 con Leeds, Rodrigo Bentancur ingresó a los 64 minutos. El uruguayo volvió después de casi un mes, tras la sanción de tres encuentros por la expulsión frente a Manchester United.

Facundo Bernal fue titular y jugó 78 minutos en la derrota del miércoles pasado del Betis, por Champions League, frente a Borussia Dortmund. No participó del triunfo 2-0 frente a Elche del domingo. Federico Valverde anotó el primer tanto de la goleada 3-0 de Real Madrid sobre Valencia, venía de convertir entre semana en el triunfo agónico del merengue ante el AEK Atenas por el torneo continental.

Lucas Torreira jugó 68 minutos y dio una asistencia en el triunfo de Galatasaray 4-3 sobre Amed en Turquía. Su equipo es líder en la liga de su país.

En Flamengo, Giorgian de Arrascaeta jugó 75 minutos en el triunfo 3-1 sobre Gremio del miércoles pasado, partido donde Nicolás de la Cruz estuvo en el banco. El ex Liverpool tuvo participación por última vez el 18 de octubre, donde disputó 8 minutos en el triunfo de su equipo 3-0 ante Bahía.

Al ataque

Sporting de Lisboa venció 1-0 a Moreirense por la liga de Portugal, donde marcha tercero, a nueve puntos del líder Porto. Maximiliano Araújo completó todo el encuentro como lateral izquierdo y Rodrigo Zalazar ingresó a los 61 minutos.

Fluminense goleó 3-0 a Vitoria con gran actuación de Agustín Canobbio, que hizo el segundo y asistió en otro. Su equipo está cuarto en el Brasileirao, lejos de la zona de pelea por el título, buscando consolidarse en la clasificación a fase de grupos de Copa Libertadores.

Panathinaikos es líder en la liga griega, pero Facundo Pellistri juega poco; su última participación fue en la victoria 2-1 sobre Aris por la Copa de Grecia, donde disputó 58 minutos.

Martín Satriano completó todo el encuentro en la derrota de Getafe 2-0 ante Villarreal, su equipo está decimoquinto sin lograr un buen arranque en España. Rodrigo Aguirre jugó solo 7 minutos en la derrota de Tigres 3-2 ante Cruz Azul en México. En el mismo país, Toluca goleó 4-0 a Monterrey, partido donde Federico Viñas entró a los 68 y dio una asistencia.

Philadelphia Unión goleó 4-1 a Toronto en la MLS, Bruno Damiani anotó el cuarto gol de su equipo, de penal. El delantero salió a los 82 minutos, su equipo está sexto en la Conferencia Este.

Al Diriyah no juega desde el 30 de octubre, cuando perdió 2-1 con Neom. La asistencia la dio Darwin Núñez, que disputó todo el encuentro.