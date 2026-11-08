Jugadores de Palmeiras, el 8 de noviembre, en el estadio São Januário, en Río de Janeiro.

Joaquín Piquerez anotó un gol para su equipo, que clasificó por penales al vencer a Vasco da Gama, en el que convirtió José Luis Rodríguez; Gremio eliminó a Atlético Mineiro.

Hubo una definición electrizante en una de las semifinales de la Copa de Brasil. Palmeiras clasificó a la final por penales, de visita, con Vasco da Gama. El locatario comenzó arriba con un gol de Facundo Colidio, pero lo igualó Joaquín Piquerez con un gran remate al ángulo con la derecha, su pierna inhábil.

El verde se había impuesto 1-0 en San Pablo, por lo que los de la franja cruzada tenían la necesidad de un tanto más y José Luis Rodríguez volvió a igualar la serie a la salida de un tiro libre con un disparo potente.

En los penales tiró seis cada equipo y se impuso Palmeiras 5-4. El Pumita remató y convirtió el segundo tiro de los suyos. El argentino Alan Lescano falló el definitivo. Piquerez salió a los 82 minutos.

El otro clasificado a la final es Gremio, que igualó 1-1 en su visita a Atlético Mineiro e hizo valer el 2-0 que consiguió en Porto Alegre. Renan Lodi puso en ventaja al locatario, pero Carlos Vinícius desterró toda chance de remontada.

La final será el domingo 6 de diciembre en el estadio Mané Garrincha, en Brasilia. El campeón recibirá 78 millones de reales, aproximadamente 14 millones de dólares. Si bien los dos equipos están clasificados a la Copa Libertadores, Gremio deberá permanecer en primera división para participar, un objetivo que no tiene fácil.

Gremio por ser el más ganador

Cruzeiro ganó la Copa de Brasil seis veces y lidera el palmarés. Segundos están Flamengo y Gremio, con cinco cada uno, mientras que Corinthians y Palmeiras tienen cuatro y Atlético Mineiro dos. Luego llega la catarata de equipos que tienen una: Internacional, Fluminense, Vasco da Gama, Atlético Paranaense, Sport Recife, Santos, San Pablo, Criciúma, Juventude, Santo André y Paulista.