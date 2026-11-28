Fernando Muslera de Estudiantes de la Plata, durante la final de la Copa Libertadores 2026, el 28 de noviembre, en el estadio Centenario.

Luego de perder la definición del torneo con Estudiantes de La Plata, el arquero uruguayo confirmó que cuelga los guantes.

Estudiantes de La Plata perdió 1-0 con Palmeiras este sábado en la final de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Centenario. Al cierre del partido, el arquero del equipo argentino, el uruguayo Fernando Muslera, habló con la transmisión oficial y anunció su retiro del fútbol.

“Obviamente que mucha amargura por el resultado, pero mucha satisfacción por cómo competimos, hasta incluso el partido de hoy”, comenzó diciendo el arquero de 40 años, al que el club de La Plata le dio la chance de revancha, después de su mal Mundial con la camiseta celeste.

Muslera tuvo sus altibajos también en el pincha, pero fue el responsable de la clasificación a la final de la copa, después de atajar tres penales en la definición ante Flamengo, en Maracaná, en la semifinal.

“Me voy muy feliz”, expresó Muslera, dejando entrever su decisión sin que todavía el reportero de campo percibiera el anuncio. “En lo personal es un cierre de carrera espectacular, más allá del resultado. Esto es parte del fútbol, pero vino Estudiantes a mi casa, al estadio en el que yo debuté como profesional, llenaron las tribunas, alentaron a morir”, valoró, ya con la dificultad de la emoción y las lágrimas.

“Está mi familia afuera, a quien les mando un abrazo, mis amigos, mi viejo, y la verdad es que es difícil seguir hablando, pero me voy feliz de haber competido hasta el último día. Dicen que es competir por la gloria, ¿no? Finalmente no se pudo dar, pero no hay mejor felicidad de que Estudiantes esté en Uruguay y en esta instancia”.

“¿Es el cierre de tu carrera?”, quiso confirmar el entrevistador, y Muslera confirmó: “Sí, es el cierre de mi carrera. Ya se venía hablando, pero yo no lo había confirmado, aunque sí lo había hablado con la directiva. Ahora le agradecí uno por uno a todos los compañeros, a Sebastián [Verón] y a toda la gente que me debe estar escuchando en este momento, también: muchas gracias”.

Muslera cierra en Estudiantes un ciclo de dos temporadas en las que sumó 65 partidos y obtuvo tres títulos, todos ellos el año pasado, cuando fue campeón de la Liga Argentina y luego ganó la Supercopa y el Trofeo de Campeones de ese país.

El arquero, que en el fútbol uruguayo jugó poco pero defendió las camisetas de Wanderers y de Nacional, hizo la mayor parte de su carrera en Europa, con 14 temporadas en el Galatasaray turco, donde fue capitán y referente (jugó casi 600 partidos con esos colores); y antes también tuvo un significativo paso por el Lazio italiano.

Además, Muslera cierra su carrera como el arquero con mayor cantidad de partidos en la selección uruguaya, siendo el tercer futbolista con mayor presencia histórica en la celeste, por detrás de Diego Godín y Luis Suárez. A su vez, fue gran protagonista en el último título oficial de la selección, la Copa América 2011.