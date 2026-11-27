El equipo de Daniel Carreño ganó con un gol en la hora de Tiziano Correa y va por su segunda final en el torneo.

Un partido cerrado y parejo, precedido por una gran fiesta del público en las tribunas del Silvestre Octavio Landoni de Durazno, se definió con un gol en la hora. Nacional se metió en la final de la Copa AUF Uruguay gracias al gol de Tiziano Correa, en el cuarto minuto de los seis adicionados, ante un Torque que no pudo encontrar su mejor versión aunque tuvo tramos de ligero dominio.

El tricolor se fue arriba en el final y, desde la pelota quieta, consiguió premio para preservar su objetivo de quedarse con la copa –ya fue finalista en 2024 y perdió ante Defensor Sporting– y asegurar su lugar en la Libertadores 2027.

No se mueve

El arranque fue áspero y entreverado, a medida que los jugadores se fueron acomodando a un césped rápido y algo resbaladizo, y a las condiciones específicas del partido, que tuvo a ambos equipos con un esquema de tres zagueros, dos carrileros por las bandas y dos delanteros, pero a Torque con un mediocampo mejor parado y más dinámico. Cuando el juego entró en ritmo, Torque empezó a manejar la pelota, aunque mantuvo cierta cautela y no tuvo un gran despliegue, optando muchas veces por el juego directo a alguno de sus dos 9 para atacar la segunda pelota, lo que le dio sus mejores aproximaciones.

El equipo de Marcelo Méndez no quería quedar mal parado ante transiciones rápidas del tricolor, que pudo insinuar un par, especialmente con arranques de Correa que estuvo activo, volcado a la izquierda. Como suele suceder, incluso –o sobre todo– cuando el tricolor ataca poco, Maxi Gómez fue el más peligroso.

Sobre los 24 vino la primera chance clara del partido y fue contra el arco de Torque, cuando el 9 tricolor conectó de cabeza en el primer palo un centro de Nicolás Rodríguez y la pelota salió apenas afuera por el segundo palo. El ciudadano siguió, tuvo una peligrosa de pelota quieta y luego otra, con conducción de Gonzalo Montes y descarga para Salomón Rodrigúez, que le dio de zurda para forzar la buena intervención abajo de Alexis Martín.

En la hora y de cabeza

Nacional salió con otra actitud al complemento y cambió el trámite, que empezó a ser exactamente opuesto al de la primera parte, con el tricolor manejando la tenencia pero sin profundizar y el citadino un poco más replegado pero encontrando espacios y generando peligro de contra. Lo que no cambió fue la resolución de las jugadas y el 0-0 se empezaba a afirmar.

De todos modos, sobre los 15 el juego se hizo de ida y vuelta a medida que las piernas titulares perdían control en la mitad de la cancha y ambos equipos intercambiaron ataques prometedores. Nahuel da Silva tuvo un par de cabeza que se fueron afuera, y del otro lado Gómez y Correa siguieron empujando con destellos individuales.

Después vinieron los cambios, las piernas frescas y los minutos finales, en los que se mezclan la urgencia, los miedos y las necesidades. En este tramo, y más por empuje que por juego, Nacional empezó a jugar cada vez más adelantado, aprovechando la tensión y los nervios del partido para sacar varias faltas rondando el área rival.

Así llegó el gol agónico de Tiziano y el eufórico festejo de la legión duraznense de la parcialidad tricolor –y de otros tantos que llegaron por la ruta 5– que pobló el Landoni en una gran noche de fútbol.