Jugadores de Albion durante un partido en el estadio Luis Franzini (archivo, febrero de 2026).

El pionero espera la definición de la Copa Uruguay para saber si jugará la Copa Sudamericana el próximo año.

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Diego Franco Perazza y Federico Macías continuarán al mando de Albion en 2027. El club anunció la renovación en sus redes sociales; el vínculo va hasta diciembre del próximo año.

Los dos entrenadores estaban trabajando en divisiones formativas del club cuando se dio la salida de Federico Nieves, tras perder los ocho primeros partidos del Clausura. Franco y Macías ganaron cuatro al hilo desde su llegada y empataron los últimos tres. Su única derrota fue por Copa Uruguay, frente a Deportivo Maldonado.

Albion terminó octavo en la tabla anual con 49 puntos, lejos de Wanderers, que fue séptimo, con 57, pero también apartado del décimo, que fue Central Español, con 44. El pionero ahora deberá esperar la finalización de la Copa Uruguay para ver si clasifica a la Copa Sudamericana.

El panorama es clarísimo: la única forma en que Albion no tenga competencia internacional en 2027 es si Juventud de Las Piedras sale campeón de la Copa Uruguay. El pedrense jugará la semifinal ante Albion el próximo lunes. La otra semi irá esta noche entre Nacional y Montevideo City Torque.

En 2027 será la décima temporada en primera división, pero solamente la tercera en la era profesional. Jugó en la A en 2022 y 2026. Anteriormente, a nivel amateur, había estado en la máxima categoría de 1900 a 1905 y en 1908.