Este jueves, en el Silvestre Octavio Landoni de Durazno, se juega la primera semifinal entre dos equipos que aspiran seriamente al título para cerrar la temporada.

La Copa AUF Uruguay se afianza en la temporada del fútbol uruguayo y esta quinta edición –que tendrá un campeón inédito– lo prueba, a las puertas de las semifinales que tienen en carrera cuatro equipos para los que el título se alza como el último gran objetivo de la temporada, con diferentes recompensas aparejadas.

Montevideo City Torque y Nacional definen la primera semifinal este jueves a las 21.30 –horario que se reprogramó para no pisarse con el importante juego de la selección uruguaya de básquetbol– en el Silvestre Octavio Landoni de Durazno, escenario renovado y remodelado que ya ofició de sede de grandes encuentros de la copa.

Por el broche de oro

Allí, el equipo de Marcelo Méndez, que eliminó a Peñarol en los dieciseisavos de final, buscará repetir la gesta ante el tricolor y seguir en carrera por un trofeo que sería histórico para la joven institución administrada por el City Football Group.

El ciudadano quedó segundo en la tabla anual y abrochó su clasificación a la Copa Libertadores 2027 como Uruguay 3 –porque Uruguay 2 será para el otro finalista, no para el segundo de la anual–, por lo que no le interesa el premio de Uruguay 4 que obtiene el campeón, pero sí la copa y el título, que sería el primero oficial para el club –por fuera de los de la B que le valieron los ascensos de 2017 y 2019– y coronaría una temporada notable y consagratoria, aunque agridulce sobre el final, cuando dejó puntos por el camino y no consiguió meterse en la definición del campeonato uruguayo.

Torque tiene al goleador de la copa: Nahuel da Silva lidera la tabla de artilleros con 8 tantos y tiene todos los números para quedarse con la distinción, porque les lleva buena ventaja a sus seguidores; entre los que siguen en competencia, Enzo Cabrera de Danubio, y Tiziano Correa y Maxi Silvera de Nacional, todos ellos con 3 goles en el torneo. Da Silva llegó en el último juego de la Copa Uruguay a 21 goles en la temporada, la misma cantidad que tiene el otro 9 del ciudadano, Salomón Rodríguez, lo que habla de la gran producción ofensiva del equipo.

Una copa por otra copa

Para Nacional, la Copa Uruguay ofrece la oportunidad adicional de sellar su clasificación a la Libertadores, que no consiguió por la tabla anual, en la que quedó sexto, en puesto de clasificación a la Sudamericana. Su ausencia pondría fin a una significativa racha de 30 participaciones consecutivas en la máxima competencia continental.

Pero el tricolor se juega sobre todo la chance de no cerrar el año con las manos vacías. Son instancias cruciales para Daniel Carreño, que a mitad de la temporada agarró un equipo hundido y en crisis, y lo hizo crecer hasta llegar a ilusionarse con ir por todo, solo para que luego fuera más duro el golpe de la caída sobre el cierre del Clausura, cuando volvió a sufrir un bajón del que ahora necesita recuperarse.

En cuanto al equipo, se prevé la vuelta del capitán Sebastián Coates, que no jugó ante Cerro en la última del Clausura por acumulación de amarillas. Coates compartirá la zaga con el tico Francisco Calvo, quien también vuelve al equipo después de algunas ausencias por haber estado con su selección en la fecha FIFA. En el ataque todavía quedan algunas dudas sobre la presencia de Maximiliano Gómez, que no llega físicamente al 100%, por lo que podría jugar Silvera en su lugar.

En caso de igualdad en los 90 minutos, la semifinal se definirá directamente desde el punto penal. El partido tendrá a Bruno Sacarelo como árbitro principal, con Matías Rodríguez y Alberto Píriz como asistentes, Felipe Vikonis como cuarto árbitro y Daniel Fedorczuk y Javier Irazoqui en el VAR.

La otra semifinal se disputará el lunes 30 en el Parque Viera. Juventud, que cerró una floja temporada regular lejos de los puestos de copas, irá con todo por esa plaza de fase previa de Libertadores. Tendrá enfrente a un Danubio ya descendido y, por ende, sin chances de usufructuar el premio de ingreso a Libertadores, pero con el afán de honrar su historia y su escudo sumando una nueva copa.