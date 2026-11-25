Gerardo Jauri durante el entrenamiento de la selección uruguaya de básquetbol (archivo, agosto de 2026).

El encuentro será este jueves a las 19.10 en el Antel Arena y un triunfo dejará al equipo de Gerardo Jauri muy cerca de oficializar el boleto.

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Comienza la ventana de noviembre en las Eliminatorias FIBA que determinan la clasificación de las selecciones de América al Mundial 2027, que se disputará en Qatar. La selección uruguaya está cerca de volver después de 41 años, pero todavía resta el paso final, que, generalmente, es el más difícil de dar.

Este jueves a las 19.10 recibirá a Canadá en el Antel Arena y luego visitará a Puerto Rico el domingo. Si bien van a quedar dos partidos para febrero y marzo del año que viene, en esta ventana se puede conseguir el boleto mundialista, un objetivo con tintes de hazaña.

El equipo de Gerardo Jauri está segundo en el grupo F, con récord 6-2, solamente detrás de Canadá, que ganó los ocho encuentros que jugó. Argentina está igual que Uruguay y, por debajo, aparecen Bahamas con 4-4 y, con 2-6, Puerto Rico y Panamá. Los tres mejores se clasifican al campeonato del mundo.

Si bien es imposible que Uruguay clasifique mañana, el triunfo lo acerca muchísimo a Qatar. Más teniendo en cuenta que a las 21.40 Argentina recibirá a Bahamas, los dos rivales que vienen abajo de la celeste. La fecha se completa con el encuentro entre Panamá y Puerto Rico que comenzará a las 22.40.

La chance de sellar el boleto podría ser el domingo, hilvanando triunfos ante canadienses y boricuas y apelando a una derrota bahameña. También puede darse si Uruguay gana uno y Bahamas pierde los dos.

El rival más fuerte y la baja del capitán

Gerardo Jauri convocó a 14 jugadores, sin grandes sorpresas. De los elegidos, 12 basquetbolistas integrarán el plantel de cada encuentro y dos quedarán fuera de la nómina. Esto puede cambiar de un partido a otro.

La gran ausencia es la de Bruno Fitipaldo, quien se lesionó mientras jugaba con su equipo, Laguna Tenerife, de la primera división de España. El capitán se perderá dos encuentros fundamentales.

Nicolás Hueso Martínez está en duda por una dolencia muscular que no le permitió jugar los últimos dos encuentros en Quimsa de Santiago del Estero, de Argentina. Entrenó con sus compañeros desde el martes, pero todavía no es segura su participación.

Santiago Véscovi, Luciano Parodi, Nicola Pomoli, Joaquín Rodríguez, Joaquín Taboada, Emiliano Serres, Martín Rojas, Gonzalo Iglesias, Mateo Bianchi y Pablo Gómez son fijos en el plantel. Entre Lucas Rodríguez, Theo Mezger, Juan Ignacio Ducasse y Martínez se definirán los dos restantes.

Canadá es el mejor equipo de las Eliminatorias en América hasta el momento, tanto en juego como en resultados. Ganó los ocho encuentros que jugó y solo un milagro lo saca del Mundial 2027, al que podría clasificar incluso perdiendo todos sus partidos.

Es real que no llegará con su máximo potencial a Montevideo. De hecho, sus jugadores NBA no estarán a la orden y tampoco los de las principales ligas de Europa. Aun así, tiene varias figuras que lo colocan como favorito.

Kelly Olynyk, con 13 temporadas en la NBA y actual jugador de Roma de Italia, es el nombre más destacado de la nómina. Es un interno de muchísima experiencia que será difícil de frenar. Otro jugador que sobresale es Trae Bell-Haynes, base de Casademont Zaragoza, excompañero de Joaquín Rodríguez, que tiene velocidad, generación de juego y muchos puntos en la mano. También se destaca Aaron Best, escolta de MoraBanc Andorra.

El norteamericano es un equipo que tiene altura, potencia atlética y capacidad para dominar los rebotes. Además, juega a alta velocidad, es muy intenso y suele tener buenos porcentajes, lo que lo lleva a promediar 100,9 puntos en estas Eliminatorias. Cuenta con un plantel extenso y parejo, que suele mantener el nivel con la rotación.

En cancha y en la pantalla, ¿dónde ver Uruguay-Canadá por las Eliminatorias de básquetbol?

Hay más de 7.500 entradas vendidas para el partido. El remanente disponible se puede adquirir en la web de Tickantel. Los niveles 0 y 1 están agotados, todos los boletos son del nivel 3, donde ya hay algunos sectores completos. El partido se podrá ver en exclusividad por Directv y su plataforma digital DGo.

Daniel García (Venezuela), Carlos Vélez (Colombia) y Nicolás Zivieri (Brasil) conformarán la terna arbitral del encuentro.