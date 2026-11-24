El primer partido de la serie será el miércoles a las 18.00 en el Parque Palermo.

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El torneo de la B define el tercer ascenso. Ya subieron Plaza Colonia y Rentistas, y bajaron Uruguay Montevideo y Cerrito. Ahora Colón y Atenas juegan por el último cupo a primera división.

Es una serie de ida y vuelta que comenzará este miércoles a las 18.00 en el Parque Palermo. El segundo encuentro será el domingo 5 de diciembre, en San Carlos. En caso de igualdad, habrá alargue y penales; se elimina la ventaja deportiva que había para el mejor ubicado en semifinales.

Colón llega de eliminar a Oriental de La Paz en una serie durísima. Ganó en la idea, pero iba perdiendo 2-0 en el encuentro de vuelta a pocos minutos del final del encuentro. Sin mañana en cuanto a lo deportivo, hizo dos goles en la recta final para lograr la clasificación.

Atenas de San Carlos sacó del camino a Fénix con holgura. Es de los equipos que mejor jugaron en la temporada, sorprendiendo porque no estaba entre los candidatos al ascenso. Juan Carlos Carrasco le dio buena impronta y colectivamente funciona muy bien.

Por lo que fue la temporada futbolística y la chance de definir de locatario, los negros carolinos parten como favoritos en esta serie. De todas formas, los dos equipos sumaron la misma cantidad de puntos en la fase regular y se mantuvieron todo el año en las principales colocaciones.

Un viaje en el tiempo

Colón jugó por última vez en la primera división en 1965. En aquel momento eran solamente diez equipos en la A; terminó último y descendió. Anteriormente había jugado en la máxima categoría en 1909, 1928 y 1929.

Atenas de San Carlos no juega en primera desde 2018. Además tuvo pasajes en la temporada 2009-2010 y 2014-2015, pero nunca logró mantenerse en la máxima categoría.