En el penúltimo partido del Clausura –por lo menos de Juventud de Las Piedras, que tiene pendiente la semifinal de la Copa Uruguay ante Danubio, pero el último seguro de Defensor Sporting del año–, los violetas ganaron 1-0 en el estadio Artigas de Las Piedras. Fue un encuentro que para muchos habrá pasado como si nada, pero que, sin embargo, aun sin jugarse absolutamente nada en la temporada 2026, tuvo cosas para rescatar y mantuvo en vilo a los pocos espectadores que seguimos hasta la última pelota del partido.

En la cancha canaria, Juventud salió con Fabrizio Correa; Leonel Roldán, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas y Renzo Rabino; Rodrigo Chagas, Emanuel Cecchini; Agustín Alaniz, Ramiro Peralta, Alejo Cruz y Bruno Larregui, y Defensor Sporting lo hizo con Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Guillermo de los Santos, Francisco Sorondo, Axel Frugone y Gianfranco Rodríguez; Germán Barrios, Erico Cuello y Nicolás Wunsch, y Alan Torterolo y Lautaro Navarro en ofensiva.

El juego se definió en el segundo tiempo, cosa que llamaría la atención si esta crónica no incluyera el dato de que desde los tres minutos Juventud jugó hasta el gol de Defensor con uno menos, porque después del tanto de Navarro –el hijo del Chino, que pateó un penal a los 59, pero que había sido cometido a los diez minutos del complemento– Juventud debió afrontar el partido con nueve futbolistas y sin su técnico en la cancha; fueron expulsados Renzo Rabino y el Chapita Sergio Blanco, en una avalancha de protestas por la jugada puntual, pero también por cómo venía el partido para el equipo pedrense.

En la primera parte, jugando diez contra 11 –empezó el trámite y echaron a Pernicone, no sin ser discutible la roja directa–, Juventud fue el dominador del juego y pudo haber hecho la diferencia, y en ese momento se sentía que era un gran partido de preparación de los pedrenses para su semifinal del próximo lunes por la Copa Uruguay ante Danubio. El segundo tiempo comenzó bajo las mismas características, pero una jugada en la que Rabino cargó sobre Wunsch fue pitado penal con la intervención del VAR y entonces allí hubo protestas y tarjetas rojas antes de que Navarro lo cambiara por gol, con una ejecución muy certera frente a la buena estirada de Correa, que venía de atajar tres penales consecutivos ante Liverpool en los cuartos de final de la Copa Uruguay.

Con 11 contra nueve, Defensor pareció que tuvo unos minutos en que se estabilizaba y pasaba a dominar por completo el partido; sin embargo, Juventud mostró una entereza y empezó a atacar con continuidad, y en varias oportunidades puso en tensión a Dawson, que, por otra parte, ya casi en la última del partido, salvó su arco del empate frente a un gran anticipo de Barrandeguy, que entró en el segundo tiempo para jugar como único defensa junto con el zurdo Emmanuel Mas.

Para Defensor son tres puntos más para arrancar un poquito mejor en la tabla del descenso de 2027, y para los pedrenses es una demostración de que es un equipo que tiene capacidad, juego y ganas, preparándose para lo que viene por la Copa Uruguay, que es su única vía de poder llegar a repetir competencias internacionales el año que viene.