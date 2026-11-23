Tim Payne y Bryan Bentaberry de Olimpia tras ganar el torneo de fútbol Clausura 2026 en un partido contra el Sportivo Trinidense, en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el 22 de noviembre de 2026.

Olimpia se consagró con Gastón Olveira, Bryan Bentaberry y Sebastián Lentinelly; en tierras incaicas, Richard Pellejero festejó el primer título en la historia de Sport Huancayo y en Chile se impuso Colo-Colo.

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Se va cerrando el año fútbol por distintas partes del continente y tanto los jugadores como entrenadores uruguayos siguen dando que hablar. En Ecuador fue campeón Joaquín Papa dirigiendo a Independiente del Valle, Álvaro Recoba está en la final de Venezuela con Deportivo Táchira y Flamengo se coronó con Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás de la Cruz.

En Paraguay, Olimpia arrasó con todo. Le ganó 2-1 a Sportivo Trinidense y selló el Clausura a falta de dos fechas, tras sacarle nueve puntos de ventaja a Libertad, el segundo. Los de Asunción ya habían coronado el Apertura por lo que cerraron un 2026 perfecto en lo local, con el debe internacional ya que quedaron afuera en la fase clasificatoria rumbo a los grupos de Liga Sudamericana.

Este domingo el triunfo llegó en la hora, con el gol de Romeo Benítez en el cuarto minuto de descuento. Esteban Matus había igualado media hora antes y con ese resultado ya le alcanzaba para levantar la copa. Alan Morinigo había puesto en ventaja a la visita.

Gastón Olveira, uruguayo que defendió a Paraguay en el Mundial, fue titular en el arco y Bryan Bentaberry ingresó a los 86 minutos. Sebastián Lentinelly fue el golero suplente. En el perdedor jugaron Matías Dufour y Agustín Da Silveira.

Olimpia es el más ganador del fútbol paraguayo con 49 títulos, Cerro Porteño tiene 35, Libertad 26, Guaraní 11, Nacional 9, Sol de América y Sportivo Luqueño 2, Presidente Hayes 1.

Richard Pellejero hizo historia en Perú

Sport Huancayo, equipo que nació en 2027, se coronó campeón del Clausura en Perú al golear 4-1 a Universitario. El entrenador del equipo es el uruguayo Richard Pellejero que dirige al equipo desde enero de 2025.

Huancayo se metió en la definición del campeonato anual peruano. Ahora jugará semifinales contra Universitario, segundo de la tabla acumulada. Al ganador lo espera Alianza Lima, campeón del Apertura y de la tabla del año.

Joaquín Sosa y Javier Méndez campeones en Chile

A falta de dos fechas, Colo-Colo confirmó su título en Chile. Este domingo goleó 3-0 a Universidad Católica con hattrick de Maximiliano Romero. Joaquín Sosa fue titular y Javier Méndez ingresó a los 84 minutos. El cacique lleva 20 triunfos, 4 empates y 4 derrotas, una gran campaña que lo consolidó como el mejor del año.

Colo-Colo es el más ganador con 35 títulos de liga. Universidad de Chile tiene 18 y Universidad Católica 16. Cobreloa, que ascendió a primera esta temporada, tiene 8, Unión Española 7, Audax Italiano, Magallanes y Everton 4, Santiago Wanderers y Huachipato 3, Palestino 2, Cobresal, Santiago Morning, Coquimbo Unido, O'Higgins, Green Cross y Unión San Felipe 1.