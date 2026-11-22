Fue 4-1 ante Haití luego de comenzar perdiendo; la celeste mantiene puntaje perfecto y quedó como único líder tras la derrota de Francia.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

La selección uruguaya sub 17 sigue con buen andar en el Mundial de la categoría que se está disputando en Qatar. En el debut le había ganado 3-2 a Arabia Saudita y en el segundo encuentro derrotó 4-1 a Haití.

La celeste clasificó a treintaidosavos de final. Quedó primero en el grupo en soledad, ya que Francia perdió 1-0 con Arabia Saudita. Cerrará el miércoles a las 10.30 frente a los europeos.

De menos a más

Uruguay arrancó con Luis Machín; Dahel Guedes, Johann Fernández, Lautaro Muñiz y Felipe de León; Ramiro García y Pablo Barreiro; Alan Soares de Lima, Thiago Brizuela y Facundo Saldaña; y Juan Gancheff.

Haití comenzó jugando mejor, y a los 21 minutos Marvenly Exilas puso justicia en el marcador. Llegó un centro desde la derecha y apareció por el medio el centrodelantero para definir. Si bien el dominio de la pelota y del terreno era de los haitianos, no tuvieron tantas situaciones claras. De hecho, la conversión fue el único tiro del encuentro.

Uruguay cambió radicalmente tras el empate. La igualdad llegó en una pelota quieta en la que hubo dos chilenas que sacaron en la línea. Tras una serie de rebotes, el capitán Lautaro Muniz la empujó a la red.

El segundo lo hizo Pablo Barreiro, un centro cerrado que nadie tocó. Se metió por el segundo palo y el golero llegó demasiado tarde. El equipo de Ignacio González se fue en ventaja, aunque los merecimientos decían lo contrario.

En el complemento retomó la mejor versión. Fue amplio dominador del juego ante un rival que se fue desinflando físicamente con el pasaje del partido. Nicolás Rodríguez, con un golazo de tiro libre al palo del arquero, puso el tercero, y Alan Soares de Lima lo liquidó con un toque certero llegando por el segundo palo.

Con el juego controlado, González rotó el equipo. Nicolás Scotti, jugador de Defensor Sporting y figura de esta generación en el Sudamericano, todavía no tuvo participación. Es un aliciente más que tendrá la celeste de cara a la recta final del torneo.