Deportivo Táchira, de Álvaro Recoba, jugará la final del fútbol venezolano; ambos entrenadores uruguayos clasificaron con sus equipos a la Copa Libertadores 2027.

Independiente del Valle se coronó en Ecuador a falta de cuatro fechas para el final, torneo donde primero se juegan dos rondas entre los 16 participantes de primera división y luego dos ruedas más en el hexagonal final.

El equipo de Joaquín Papa, que este fin de semana le ganó 4-2 a Aucas, se consagró sin festejar en cancha, ya que el título llegó a través de la igualdad 2-2 entre Macará y Universidad Católica. De esta forma, le sacó 14 de diferencia a Macará con 12 por disputar. El zaguero uruguayo Juan Viacava es parte del plantel, jugó 29 partidos y dio cuatro asistencias.

Independiente del Valle lleva 35 partidos jugados con 27 triunfos, tres empates y cinco derrotas. Sumó su tercer título en la historia, igualando los logros conseguidos en 2021 y 2025. Por primera vez fue bicampeón. Además, en 2023 y 2024 fue segundo. El equipo, de 68 años, también ganó la Copa Sudamericana en 2019 y 2022, y fue segundo de la Copa Libertadores en 2016.

En el palmarés del fútbol ecuatoriano, Barcelona, con 16 títulos, es el club que más veces se coronó; lo siguen Emelec con 14, Liga de Quito y El Nacional con 13, Deportivo Quito con cinco, Independiente del Valle con tres, y con uno están Aucas, Delfín, Deportivo Cuenca, Olmedo y Everest.

Deportivo Táchira a la final del Clausura en Venezuela

Con gol de penal del delantero uruguayo Rodrigo Pollero, Deportivo Táchira, que es dirigido por Álvaro Chino Recoba, le ganó 2-0 de visitante a Monagas. De esta forma, el aurinegro aseguró el primer lugar de su serie semifinal y definirá el título ante Carabobo, ganador de la otra zona.

Todavía queda una fecha: Táchira recibirá a Caracas, por lo que las finales comenzarán el 29 de noviembre. El elenco de Recoba aseguró su lugar en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

El equipo está repleto de uruguayos, con Recoba en la conducción técnica, el zaguero Guillermo Fratta, el volante Agustín Pérez y los delanteros Valentín Adamo y Pollero.