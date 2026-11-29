La segunda semifinal del torneo copero determinará el rival de Nacional en la final y puede otorgar clasificaciones a Copa Libertadores y Copa Sudamericana de otros equipos.

Nacional le ganó a Montevideo City Torque en la hora con gol de Tiziano Correa en la primera final de la Copa Uruguay. La segunda será este lunes a las 20.30 en el Parque Viera, donde se verán las caras Juventud de Las Piedras y Danubio.

Para los dos, el torneo es un fin en sí mismo. Los pedrenses podrían lograr el título máximo de su historia mientras que para los franjeados es el mimo final de una temporada para el olvido en la que descendió a la Segunda División para 2027. El objetivo de levantar la copa es el mismo para ambos clubes, pero el premio marcará futuros distintos.

Justamente, por descender, Danubio no podrá usufructuar el lugar de Uruguay 4 para la Copa Libertadores. Por tanto, si gana la Copa Uruguay, levantará el trofeo, lo sumará a su vitrina, y nada más. Juventud, en tanto, tiene en el certamen copero la chance de clasificar a la fase previa de la Libertadores por segundo año consecutivo. Los pedrenses terminaron duodécimos en la anual.

Llamativamente, pese a que el franjeado fue el peor equipo de la temporada, nunca perdió con los pedrenses en 2026. Disputaron tres encuentros, el primero fue triunfo de los de Maroñas 4-1 y empataron 1-1 los otros dos. Leonel Rocco y Sergio Blanco pondrán lo mejor dentro de lo que tienen a la orden para este partido.

¿Qué define para los demás?

Las definiciones del campeonato uruguayo y de la Copa Uruguay terminarán de definir los clasificados a Copa Libertadores y Sudamericana para 2027. La tabla anual ofrece un orden de prelación como sustento para definir con el resto de los premios que ofrece la temporada en todas sus versiones.

Hasta el momento Peñarol y Liverpool tienen asegurado su lugar en fase de grupos de Copa Libertadores y Montevideo City Torque será Uruguay 3, ingresando en la segunda fase previa. Además, Deportivo Maldonado y Wanderers saben que disputarán la Copa Sudamericana.

Si gana Juventud de Las Piedras, Racing caerá a la Sudamericana. Mientras que Albion seguirá esperando, con la necesidad de que el campeón sea Nacional para tener actividad internacional en 2027.

Si gana Danubio, el pionero asegurará su boleto a Copa Sudamericana, mientras que Racing seguirá hinchando por el franjeando para sostenerse en Libertadores. Si el campeón es el bolso, descenderá a Sudamericana y Nacional será Uruguay 4 en Libertadores.