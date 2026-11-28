Mathías Bernatene, golero de Liverpool, y Federico Martínez, tras la victoria por penales ante Racing, el 27 de noviembre, en el estadio Domingo Burgueño, en Maldonado.

En una noche inolvidable en el Campus de Maldonado, el equipo de Belvedere igualó dos veces de atrás —la última en la adición con un cabezazo de Santiago Laquidain— y se impuso desde los 12 pasos para meterse en la final y asegurar un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

En los penales, después de haber terminado los 120 minutos 2-2, Liverpool derrotó 4-2 a Racing y de esta manera alcanzó la final del Campeonato Uruguayo, que disputará frente a Peñarol el 3 de diciembre en el Parque Viera primero como local y el 6 de diciembre en el estadio Campeón del Siglo. Además, el equipo de Belvedere se metió en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, en tanto sabe que terminará primero o segundo, asegurando por esa instancia un ingreso que superará los 3.5 millones de dólares.

Fue un partido que entrará en la clasificación de inolvidable para los de Liverpool por el desarrollo del trámite, que empató las dos veces de atrás y la última en la hora. Pero seguramente también lo será para nosotros, los espectadores, que vimos un espectáculo absolutamente emocionante, sostenido por las ganas y el fútbol de ambos contendientes y definido recién desde los 12 pasos tras extensos 120 minutos.

Rúben Bentancourt, tras convertir el primer gol de Liverpool. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Un gran logro el de los negriazules, que otra vez estarán definiendo el título, aunque no por ello hay que dejar de reseñar la inmensidad del partido de Racing, que incluso fue capaz de soportar el último chico con un futbolista menos y con Esteban da Silva apenas parado en la mitad de la cancha porque no podía moverse.

Ambiente de final

¿Qué es acaso una semifinal, sino un partido final para alguno? Mucho ruido, gente en las tribunas que representaba a propios y extraños, y en la cancha la tensión propia de un encuentro crucial que transitó durante 20 minutos entre acomodarse en el trámite, poner la máxima atención en la neutralización de los adversarios e intentar, con las armas a mano, llegar tempranamente al arco rival. Y digo 20 porque a los 21 los Da Silva activaron la alegría de todos los hinchas de la tribuna Campeón del Este con el gol albiverde.

Juan Bosca, de Racing y Kevin Lewis, de Liverpool. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Fue una pelota a la que Sebastián da Silva, el 9 del elenco campeón del Apertura, le puso velocidad absoluta en el círculo central; lo chuzaron, pero aun así pudo cedérsela a Esteban, que inició una larga carrera esprintando hacia el área, donde logró sacarse gente de encima y, ya adentro, ensayó una definición chueca de zurda, pero suficiente para que el balón pasara cruzado frente a los últimos futbolistas liverpulenses que intentaban evitar que entrara y se anidara en el fondo de las mallas. Un golazo, ya no tanto por la resolución final, sino por la combinación forzada y estilizada de los Da Silva de Racing.

Liverpool, tras el gol recibido, obviamente buscó resolver la situación en el juego y en el marcador. Sin embargo, Racing lo hizo bien: neutralizó cualquier intento de inicio de jugada en el equipo negriazul y, además, dejó latente la posibilidad de lanzar en ataque a los Da Silva, con el tacuaremboense Sebastián muy fauleado, recibiendo tantas faltas que al final Nicolás Garayalde terminó viendo la tarjeta amarilla por reiteración de infracciones.

Se fueron a vestuarios 1-0 con la tranquilidad de los albiverdes de estar arriba en el marcador y controlando bien el desarrollo, frente a la falta de certezas de los negriazules, que parecieron sentir la ausencia de Federico Martínez, quien, tras haber sido padre en estos días según consignó FútbolUy, al parecer no había podido entrenar a pleno y por ello apareció en el banco de suplentes.

Hinchada de Racing en el estadio Domingo Burgueño Miguel. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Liverpool buscó, quiso y de alguna manera demostró que con la gambeta en velocidad de Ramiro Degregorio podía generar acciones de peligro, pero no las pudo concretar bien porque Racing estuvo firme y seguro, o porque los de camiseta negra y azul no lograron embocar el penúltimo o el antepenúltimo pase.

La respuesta de Fossati y el estallido en la hora

Para el segundo tiempo aparecieron en campo Martínez y el floridense Diego Romero, procurando darle al equipo de Belvedere más potencia ofensiva. Y así fue que a los 15 llegó el empate de Liverpool con la presencia goleadora de Ruben Bentancourt, quien en el área chica definió como los artilleros tras un centro desde la derecha de Garayalde, conectando el balón con su pierna diestra –tic y a las redes– para aliviar al equipo de Jorge Fossati.

Ambos técnicos siguieron jugando con la estrategia de la administración del tiempo que quedaba. Liverpool quemó sus variantes acumulando centrales y liberando gente por fuera para, por último, colocar a Didi Zabala, mientras Racing fue acomodando sus piezas manteniendo la misma estructura.

Ya iba hacia el calificativo de partidazo por la enorme emoción, hasta que en el minuto 90 el juvenil de 19 años Thiago Fernández recibió en el área, enganchó hacia su izquierda y la cruzó divina, única, sensacional para vencer a Mathías Bernatene y desatar la locura en Sayago y en Maldonado, claro está, donde había centenas de hinchas del yuyito trasladándose hacia la afonía.

Mathías Bernatene, golero de Liverpool, ataja en la tanda de penales. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

No imaginás lo que fueron los minutos posteriores, con un balón que terminó dando en el palo y en Federico Varese tras el cabezazo de Bentancourt y, a falta de un minuto, Santiago Laquidain peinando la pelota hacia la gloria tras el centro de Romero, colocando el empate para Liverpool y estirando el partido al alargue.

El alargue, los calambres y la resistencia albiverde

La prórroga empezó con los futbolistas muy cansados, pero enchufadísimos: los 22 iban por la gloria. Fossati, aprovechando el cambio extra habilitado por el alargue, colocó a Facundo Barceló en ataque, sumando con el floridense más presencia de cara al arco de Varese. Mientras tanto, Cristian Chambián debió mover el banco de forma obligada cuando Sebastián da Silva, recontra acalambrado, no pudo más y le dejó su lugar a Sebastián Gallo. También estaba en cancha otro floridense, José Rulo Varela, quien había visto campo cuando Chambián realizó los tres cambios a la vez en Racing.

Se empezaron a suceder los calambres: Esteban da Silva, que seguía en cancha, quedó con sus músculos duros y Liverpool pareció llegar con más resto físico. Las complicaciones para Racing se multiplicaron al iniciar el segundo chico del alargue, cuando Thiago Fernández recibió su segunda tarjeta amarilla –la primera había sido por sacarse la camiseta en el festejo del gol– y debió dejar la cancha, mientras Esteban da Silva seguía en el campo, pero parado, sin poder moverse por los calambres en sus músculos.

Cristian Chambian, director técnico de Racing, y Jorge Fossati, director técnico de Liverpool. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Liverpool entendió que tenía que administrar la pelota con cierta tranquilidad, porque contaba con las posibilidades que le daba la superioridad física, hasta tratar de encontrar la jugada que inclinara el marcador. Con el Rulo Varela como estandarte de la media cancha y la defensa, haciendo pesar su veteranía para jugar por el futbolista y medio que le faltaba al albiverde, Racing logró resistir hasta los penales y estirar la esperanza.