La celeste de Ignacio González, que terminó la fase de grupos como mejor tercero, tiene un camino difícil en caso de avanzar el lunes.

Este viernes se cerró la fase de grupos del Mundial sub 17 en Qatar, y el lunes arrancan los dieciseisavos de final. La selección uruguaya completó una buena fase inicial en un grupo muy parejo, en el que el equipo dirigido por Ignacio González le ganó a Arabia Saudita y Haití, y perdió con Francia.

Árabes, franceses y uruguayos quedaron igualados con 6 puntos, y la celeste quedó en el tercer lugar por diferencia de goles en los enfrentamientos directos entre los involucrados, sobre todo por la caída 0-3 frente a Francia en el último partido.

Uruguay fue el mejor tercero de la primera fase –el único con dos victorias– y enfrentará en dieciseisavos a Croacia, que ganó invicto su grupo, con dos victorias (le ganó a Tayikistán y Cuba, dos de las selecciones más flojas del torneo, sobre todo el combinado caribeño, que recibió 21 goles en la fase de grupos) y un empate ante Senegal. En caso de superar a Croacia, Uruguay se medirá en octavos de final al ganador de la llave entre México y Argentina.

La selección mexicana también sigue invicta luego de la fase de grupos con dos triunfos (Rumania y Camerún) y un empate (ante Venezuela), mientras que los argentinos tuvieron un arranque irregular en el torneo, cayendo ante Australia en el debut, ganándole luego a Mozambique y empatando en el cierre 3-3 con Dinamarca, después de ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo.

Por el mismo lado del cuadro viene España, a quien la celeste podría enfrentar en caso de alcanzar los cuartos de final, si es que la roja supera en dieciseisavos a Uzbekistán (el último tercero clasificado, con 3 puntos y -8 en saldo de goles) y en octavos al ganador de Irlanda y Costa de Marfil. La selección española, contra la que Uruguay jugó un amistoso de preparación previo al Mundial y perdió 3-0, es la gran candidata. En la fase de grupos sacó una diferencia considerable en sus duelos directos y también en cuanto a desempeño y potencial respecto a las demás selecciones: le ganó 5-0 a China, 15-0 a Fiyi y 2-0 a Marruecos para colocarse como el mejor primero con 22 goles a favor y ninguno en contra. Le siguen en la tabla de rendimiento Corea del Sur, Italia, Malí, Grecia, Brasil y Serbia, que son las siete selecciones que ganaron sus primeros tres partidos del Mundial.

El partido entre Croacia y Uruguay abre la jornada de dieciseisavos de final el lunes a las 9.30 hora uruguaya (15.30 de Qatar). A la misma hora se enfrentan Italia y Tayikistán y luego habrá otros seis cruces el mismo día. El 1º de diciembre se juegan los restantes ocho partidos de esta instancia.

Así se juegan los dieciseisavos

Lunes 30

Croacia vs. Uruguay - 9.30

Italia vs. Tayikistán - 9.30

Brasil vs. Mozambique - 10.00

Bélgica vs. Arabia Saudí - 10.30

República de Irlanda vs. Costa de Marfil - 11.30

México vs. Argentina - 12.00

Chile vs. Marruecos - 12.30

España vs. Uzbekistán - 12.30

Martes 1º