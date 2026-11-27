Este viernes se cerró la fase de grupos del Mundial sub 17 en Qatar, y el lunes arrancan los dieciseisavos de final. La selección uruguaya completó una buena fase inicial en un grupo muy parejo, en el que el equipo dirigido por Ignacio González le ganó a Arabia Saudita y Haití, y perdió con Francia.
Árabes, franceses y uruguayos quedaron igualados con 6 puntos, y la celeste quedó en el tercer lugar por diferencia de goles en los enfrentamientos directos entre los involucrados, sobre todo por la caída 0-3 frente a Francia en el último partido.
Uruguay fue el mejor tercero de la primera fase –el único con dos victorias– y enfrentará en dieciseisavos a Croacia, que ganó invicto su grupo, con dos victorias (le ganó a Tayikistán y Cuba, dos de las selecciones más flojas del torneo, sobre todo el combinado caribeño, que recibió 21 goles en la fase de grupos) y un empate ante Senegal. En caso de superar a Croacia, Uruguay se medirá en octavos de final al ganador de la llave entre México y Argentina.
La selección mexicana también sigue invicta luego de la fase de grupos con dos triunfos (Rumania y Camerún) y un empate (ante Venezuela), mientras que los argentinos tuvieron un arranque irregular en el torneo, cayendo ante Australia en el debut, ganándole luego a Mozambique y empatando en el cierre 3-3 con Dinamarca, después de ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo.
Por el mismo lado del cuadro viene España, a quien la celeste podría enfrentar en caso de alcanzar los cuartos de final, si es que la roja supera en dieciseisavos a Uzbekistán (el último tercero clasificado, con 3 puntos y -8 en saldo de goles) y en octavos al ganador de Irlanda y Costa de Marfil. La selección española, contra la que Uruguay jugó un amistoso de preparación previo al Mundial y perdió 3-0, es la gran candidata. En la fase de grupos sacó una diferencia considerable en sus duelos directos y también en cuanto a desempeño y potencial respecto a las demás selecciones: le ganó 5-0 a China, 15-0 a Fiyi y 2-0 a Marruecos para colocarse como el mejor primero con 22 goles a favor y ninguno en contra. Le siguen en la tabla de rendimiento Corea del Sur, Italia, Malí, Grecia, Brasil y Serbia, que son las siete selecciones que ganaron sus primeros tres partidos del Mundial.
El partido entre Croacia y Uruguay abre la jornada de dieciseisavos de final el lunes a las 9.30 hora uruguaya (15.30 de Qatar). A la misma hora se enfrentan Italia y Tayikistán y luego habrá otros seis cruces el mismo día. El 1º de diciembre se juegan los restantes ocho partidos de esta instancia.
Así se juegan los dieciseisavos
Lunes 30
- Croacia vs. Uruguay - 9.30
- Italia vs. Tayikistán - 9.30
- Brasil vs. Mozambique - 10.00
- Bélgica vs. Arabia Saudí - 10.30
- República de Irlanda vs. Costa de Marfil - 11.30
- México vs. Argentina - 12.00
- Chile vs. Marruecos - 12.30
- España vs. Uzbekistán - 12.30
Martes 1º
- Australia vs. Senegal - 9.30
- Malí vs. República Dominicana - 9.30
- Corea del Sur vs. Japón - 10.00
- Serbia vs. China - 10.30
- Grecia vs. Ecuador - 11.30
- Egipto vs. Colombia - 12.00
- Francia vs. Uganda - 12.30
- Venezuela vs. Argelia - 12.30.