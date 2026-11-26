En el Parque Palermo, Colón consiguió una importantísima victoria 2-0 sobre Atenas de San Carlos en el partido de ida de la final por el tercer ascenso a la Primera División Profesional. El equipo montevideano supo hacerse de un triunfo clave con un gol en cada tiempo: un tanto inolvidable de Leandro Méndez y, ya sobre el final del partido, una ejecución de penal de Ramiro Quintana que estiró la diferencia a dos, algo fundamental para la revancha del sábado 5 de diciembre en San Carlos, en donde perdiendo hasta 1-0, el elenco montevideano volverá a Primera después de más de medio siglo, dado que en 1965 tuvo su única participación en la A. Atenas tiene que ganar como piso por dos goles para ir al alargue, o por tres o más para subir. Fue un gran partido y nos espera una gran revancha.

Perfume de tangerinas y aire de final

No importa quiénes jueguen, no importa la alfombra de césped sintético ni esas horribles marcas de canchas cruzadas, inaceptables para un espectáculo de fútbol profesional en Uruguay. Tal vez importen la desprolijidad de detrás del arco, los yuyos, las tribunas, pero el Palermo es, sin dudas, un escenario típico y tal vez único para representar al fútbol del ascenso. La gente ubicada en el viejo cementerio arrimándose al alambrado entre perfume de tangerinas y yuyerío. Las voces agudas de los niños y las mujeres ubicadas de un lado y del otro. Los hinchas con el talento de bajar cuatro o cinco escalones de las gradas para señalarles a los árbitros o a los asistentes su discordancia con la sanción cobrada. El aire, el perfume de la cancha, el lugar y el momento hacen del Palermo el tablado de la B. Mil y pico de personas había en el viejo estadio de Central para ser coprotagonistas de una nueva final del mundo, como lo fue este partido de ida por el ascenso.

¿Cuántas tardes de esas se han vivido allí?

Cualquier persona que caminara por Ricaldoni al pasar por el Palermo sentía el ambiente de una final, aunque no supiera ni quiénes jugaban ni si valía la pena entrar. De entrada, estuvo de vuelta con cierta preeminencia del local en cancha alquilada, Colón, pero Atenas nunca echó cola ni traicionó sus principios de fútbol al pie y ofensivo, por lo que siempre estuvo en partido, aunque en la primera mitad del tiempo inicial pareció jugarse más en campo de Atenas.

Pero a los 32 sucedió lo inesperado por la situación concreta, aunque no puede resultar inesperado un gol en un partido de fútbol. Sucede que unos segundos antes Santiago Motta había pitado una falta apenas un poco más adelante del círculo central. Tal vez, porque uno conoce el Palermo, a 38 m con 62 cm del arco custodiado por Marcos Donato, el arco que a sus espaldas tiene las canchas de fútbol cinco, el arco que antes tenía el talud y las ovejas que cortaban el pasto. Leandro Méndez se paró detrás de la pelota y todo el mundo –en este caso los jugadores de Colón– se fue al área como a esperar el hoyazo del rubio platinado. En la tribuna, más lejos aún, calculo que a 82 m en diagonal del arco del polígono de tiro, Bentancur codeó a Gladys, su esposa, y le dijo: “Aprontate”. Nadie, solo Méndez, el ejecutante y Bentancur en la tribuna, sabían que la jugada tendría ese estupendo, único y tal vez histórico final.

El platinado pedrense le pegó un bombazo con algo de hoja seca posmoderna que, mientras viajaba y Donato la miraba, parecía que sería interceptable. Pero cuando estuvo arriba del ángulo superior derecho, ni Donato ni nadie pudo hacer nada mientras la tribuna de Colón explotaba y Bentancur le hacía un gesto a Gladys como diciéndole: “Te dije”.

A nadie le importará, por lo menos en esta crónica, cuánto de Colón une a Bentancur y Gladys desde aquella noche que en el gimnasio de San Martín y Fomento, la esquina del movimiento, desde el pasillo que llevaba al parqué, un joven Betancur, por entonces conocido como Dani antes de entrar en la UTE, le cabeceó blandiendo un vaso con whiscola en su mano derecha cuando empezaron a sonar los vientos de la Borinquen y antes de que Carlos Goberna empezara a cantar “Sin verte”. Pasaron 50 años desde aquella noche de 1976 y aquí están, a las risas, entre torta y mate dulce, Daniel y la de González.

Asimetrías invisibles

Después del gol de Colón, Atenas fue más expresivo en la búsqueda de su tanto y de la igualdad. Atacó bastante hasta que, cerca del final, estuvo a nada del empate tras un córner tirado olímpico otra vez, como lo ya ha hecho otras veces y como había convertido Medina ante Fénix. Después de que el arquero la volviera a tirar al córner, una irreflexiva actitud de Fagúndez, que cabeceó antes de que se ejecutara el segundo envío desde el rincón a Espinosa, dejándolo en el piso y sangrando, terminó vía VAR en la expulsión del lateral ateniense, dejando para el segundo tiempo a los carolinos con un futbolista menos y perdiendo.

Para el segundo tiempo, Carrasco no dispuso cambios y pasó a jugar en línea de tres, buscando posibilidades ofensivas y tener respaldo atrás. Colón seguía buscando ampliar la diferencia. Estuvo espectacular también el segundo tiempo. Cuando caía la tardecita en el parque Batlle, fuimos testigos de un partido que para esos pocos más de mil tendrá cierto grado de inolvidable en el futuro. Fue admirable cómo Atenas, con uno menos, disimuló aquella ausencia y se plantó de cara al arco de Olavarría, que estuvo realmente estupendo con dos atajadas ante remates lejanos y ubicados del zurdo argentino Lucas Medina.

También Colón estuvo cerca de gritar otro gol, con la insaciable virtud del coloniense Ramiro Quintana, siempre cerca de las redes, pero esta vez no pudo llegar porque el caño se lo impidió. Jim Morrison Varela, el eje central y frontman del medio de Colón, fue una de las figuras tricolores jugando una hora de calidad, fuerza y rugosidad en toda la cancha, pero luego fue sustituido porque el equipo precisaba piernas frescas para soportar el arrebato carolino.

Ya había entrado Jairo Villalpando, una figura desequilibrante, que volvió al campo que lo vio conseguir el ascenso, pero ahora vistiendo la camiseta de los negros de San Carlos. Y en la primera que tuvo casi hace gritar a esos cientos de carolinos, pero Agustín Olavarría se estiró y la sacó. Y aunque en el rebote Nico Suárez la mandó a guardar, el goleador de Maldonado estaba adelantado y ese gol no subió al marcador.

Doble alegría

Después de todo el laburo y el empeño de Atenas, que con uno menos fue al frente por aquel resultado, un cabezazo al arco de Ramiro Quintana pegó en la mano extendida de Emilio Crespo y se fue al tiro de esquina. Pero antes de la ejecución, el VAR llamó a Motta, que cuando vio las imágenes sentenció el penal para que, detrás de la pelota, se parase el coloniense Quintana, que le cruzó la pelota a Donato y, en el arco del Velódromo, puso para locura de sus hinchas el 2-0.

Encima, ya en los descuentos, un intento de cabezazo que fue un espaldazo de Alberto Eiraldi, que había entrado en el segundo tiempo, volvió a dar en el caño de Donato, salvando de una diferencia que sería angustiante para la revancha a los carolinos.

Un gran triunfo del tricolor del Reducto, que deja de cara a la revancha en el estadio de Atenas una ventaja interesante.