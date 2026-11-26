Este miércoles se cerró la quinta fecha de las ocho que tendrá la fase de liga de la Champions League. La novedad fue que París Saint Germain no ganó. El equipo de Luis Enrique, bicampeón de la competencia, había tenido un arranque implacable, con cuatro victorias y 20 goles a favor, pero la Roma le puso freno y empataron 2-2 en el Parque de los Príncipes. Así, el Real Madrid, que había goleado el martes con un gol de Federico Valverde, quedó como único líder, con puntaje perfecto tras las primeras cinco etapas.

La jornada tuvo a primera hora el sufrido triunfo como visitante de Villarreal, que se impuso por la mínima al Slavia Praga. Santiago Mouriño fue titular y jugó los 90 minutos en el lateral derecho, donde ya es pieza fija para el técnico Iñigo Pérez. El submarino amarillo se puso en ventaja en el segundo tiempo, con gol de Tajon Buchanan, y resistió en los minutos finales la arremetida de los locales para abrochar su segunda victoria en el torneo. En el otro juego de primera hora se registró la prevista victoria de Barcelona ante el Sabah de Azerbaiyán, que fue con goleada 4-1. El equipo de Hansi Flick se mantiene arriba en la tabla con cuatro triunfos y una derrota, a manos de PSG.

Idéntico desempeño lleva en el torneo el Liverpool inglés, que también goleó como visitante al Brujas de Bélgica, tras haber sufrido en la fecha previa su primera caída ante Fenerbahce. Los reds ganaron con un doblete del sueco Alexander Isak y otro del alemán Florian Wirtz, y se sigue consolidando en el equipo Ronald Araújo jugó los 90 minutos, pero esta vez como zaguero y no como lateral, donde viene jugando generalmente en la Premier League.

Maximiliano Araújo y Rodrigo Zalazar completan la participación celeste en la jornada de Champions. El Sporting de Lisboa recibió al Manchester United, y en un partido algo accidentado y con goles raros empataron 2-2. Araújo fue titular en el lateral izquierdo y, como ya es costumbre, fue uno de los mejores del equipo portugués: a él le hicieron una falta dentro del área en el primer tiempo, y el Luis Suárez colombiano, que anda con la pólvora seca (lleva 6 goles en 5 partidos) cambió penal por gol. En el arranque del segundo tiempo, Bruno Fernándes hizo un doblete para dar vuelta el partido —el segundo de ellos tras un tiro bastante inocuo pero que un pozo dentro del área le movió la pelota al arquero—, y ya sobre el final lo empató Suárez con su doblete personal, después de recoger en el área chica una pelota que se le escapó al arquero.

El Shakhtar Donetsk, donde no jugó Alan Maturro (el defensor uruguayo no ha integrado ninguna convocatoria por Champions, aunque sí viene de sumar minutos por la liga ucraniana), perdió en su casa por la mínima ante el Fenerbahçe.

El Inter de Milán y el Atlético de Madrid cumplieron con su favoritismo y se impusieron 2-0 como locales, respectivamente ante el Stuttgart y el Viking noruego. En otra de las sorpresas de la etapa, el Lille le ganó a Bayern Munich 2-1.