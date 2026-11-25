Uruguay perdió 3-0 ante Francia en el cierre del grupo D y ese resultado, sumado al triunfo de Arabia Saudita sobre Haití, hizo que los dirigidos por Nacho González terminaran clasificando como uno de los mejores terceros, situación que matemáticamente ya estaba asegurada antes de entrar a la cancha.

Ahora los celestes ingresarán en el ordenamiento general de los 32 mejores que disputarán los dieciseisavos de final, ubicándose entre los ocho últimos, por lo que habrá que esperar a que concluyan todas las series para saber cuál de los primeros será el rival en la fase eliminatoria, que comenzará el lunes 30.

La derrota contundente está plenamente justificada por lo que se vio en el campo de juego, aunque también conviene atender las variables que condicionaron el trámite: Uruguay salió a jugar ya clasificado y Francia necesitaba la victoria para asegurar su pasaje sin depender de terceros. Conviene reparar, además, en que el combinado uruguayo terminó tercero con el mismo puntaje que los galos y Arabia Saudita –a la que había derrotado previamente–, por lo que la tabla de la serie se resolvió mediante los criterios reglamentarios de desempate: primero, los duelos entre sí –todos se habían ganado entre todos–, y luego la diferencia de goles y los ítems subsiguientes.

La ráfaga gala y el temblor del primer tiempo

El partido empezó parejo, con la tensión propia de un duelo entre dos selecciones con buenos argumentos para la contienda y el agregado coyuntural de las urgencias: los franceses, tras su caída frente a Arabia Saudita, precisaban ganar para asegurar por sí mismos la clasificación y avanzar sin depender de otros resultados. Uruguay, ya clasificado luego de las dos victorias iniciales, introdujo algunas variantes en su oncena y sostuvo la competencia en esos primeros minutos a través de transiciones veloces, escaso tránsito por la mitad de la cancha, una defensa concentrada y salidas vertiginosas hacia adelante en cada recuperación de pelota.

El encuentro se desempató a los 22 minutos cuando, tras una muy buena combinación ofensiva de los europeos, el balón llegó al área para Traoré, que pivoteó hacia atrás para la entrada de frente de Amougou, que ajustó su remate contra el caño izquierdo. Apenas un minuto y medio después, los galos anotaron el segundo cuando se invirtieron los roles de asistente y goleador, dado que Amougou puso una pelota en profundidad en corto hacia Traoré. La zaga uruguaya no pudo interceptar y el joven y potente delantero francés remató unos pasos después de entrar al área, venciendo a Machín y colocando el 2-0, que realmente cambiaba por completo el posible guion del cotejo.

La celeste atravesó un momento crítico inmediatamente después del 0-2 e incluso pudo haber recibido un tercer gol, hasta que unos minutos más tarde los juveniles uruguayos empezaron a convivir con el temblor y procuraron acomodarse con lo que tenían a mano. El último cuarto de hora de la primera mitad, a base de mucho empuje, pasó a ser uruguayo: arrimó sobre el arco rival, sumó tiros de esquina y fabricó alguna aproximación peligrosa en la que falló el último pase o donde los franceses conjuraron el riesgo, de modo que ambos se fueron al descanso con el 2-0, aunque con otra sensación respecto de aquella que había quedado cuando el temblor en el ecuador del primer tiempo.

Variantes, una pelota en el palo y la espera del cruce

Con la formación modificada, seguramente ya pensando en el cruce de la próxima fase o procurando dar rodaje a otros juveniles que no habían arrancado jugando, Uruguay se fue acomodando al trámite, a neutralizar el enorme poderío galo y también a buscar el descuento, intentando darle mayor participación a Thiago, que esta vez actuó como falso 9, y apoyándose en la solvencia de Pablo Barreiro, que en esta ocasión se movió como enganche, además de las siempre firmes respuestas de Soares de Lima.

Así transcurrieron los primeros cinco minutos del complemento hasta que, de golpe, una incursión por derecha de Tiehi derivó en un centro atrás para Dia, que giró sobre sí mismo y de zurda la mandó contra las redes. Antes de cumplirse el cuarto de hora y ya con la que parecía una diferencia inabordable, Nacho González y Álvaro Fernández movieron el banco con tres variantes, guiados por la segura inquietud de intentar torcer el rumbo del juego, pero también con la mira puesta en dar descanso a Thiago Brizuela, Alan Soares de Lima y Johel Farías, abriendo paso para los ingresos de Saldaña, Gancheff y, sobre todo, el estreno mundialista de Nicolás Scotti.

El dominio casi ininterrumpido de los franceses en la segunda parte estuvo matizado por las variantes y también por la jugada más clara de ataque de los celestes, que tras un envío desde la izquierda del capitán De León derivó en una salvada del arquero, donde el rebote y posterior toque de Scotti dieron en el caño y volvieron a las manos del golero francés. No pudo la selección uruguaya llegar al descuento, que tal vez le hubiera permitido mejorar su diferencia de goles para quedar mejor posicionada en el cuadro de los dieciseisavos de final, en el que los 32 clasificados se ordenarán desde el primero con mejor puntaje hasta el último de los mejores terceros para afrontar esa instancia, que comenzará el lunes 30.

El rival de Uruguay solo se conocerá cuando termine el último partido de la fase de grupos y quede cerrado el ordenamiento de los equipos que siguen en carrera.