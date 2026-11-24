Con dos victorias en dos partidos y la clasificación a los dieciseisavos de final asegurada, la celeste juega este miércoles a las 10.30 frente a Francia; un empate le alcanza para terminar como líder de su serie.

La selección uruguaya sub 17 disputará este miércoles, desde las 10.30 (hora de nuestro país), su último partido de la fase de grupos del Mundial de la categoría en Qatar. Francia será el rival, en un encuentro que definirá quién se queda con el primer lugar del grupo D. El equipo que dirige Ignacio González llega con los deberes hechos, ya que tiene asegurado su pasaje a la siguiente instancia, pero no puede relajarse porque el objetivo es cerrar la primera ronda en lo más alto de la tabla: si bien le alcanza con no perder, si cae será segundo porque los galos ganan el desempate –que se define, como en el último Mundial de mayores, por los resultados entre los empatados–.

El camino de la celeste en el torneo ha tenido como denominador común la capacidad de reacción. En el debut los chiquilines uruguayos se impusieron 3-2 a Arabia Saudita, en un partido que tuvo que dar vuelta después de haber estado abajo en el marcador. En la segunda fecha la historia se repitió ante Haití, aunque con un desenlace más contundente. Uruguay volvió a empezar perdiendo, pero respondió con buen fútbol y terminó goleando 4-1 gracias a las conquistas de Lautaro Muñiz, Pablo Barreiro, Nicolás Rodríguez y Alan Soares de Lima. Con esos seis puntos, el equipo celeste se aseguró un lugar en la próxima fase antes de llegar a esta última fecha. Más allá de los números, esas dos remontadas reflejan la fortaleza anímica de un grupo que no ha perdido la calma cuando el partido se le complica.

La situación de Francia es diferente. El combinado europeo suma tres unidades tras un arranque prometedor, en el que derrotó 3-1 a Haití, pero tuvo un segundo partido que no salió como esperaba y, llamativamente, perdió 1-0 ante Arabia Saudita. Esa derrota les cambió el panorama y los obliga a buscar la victoria si pretenden arrebatarle el liderazgo a Uruguay. Del otro lado, los dirigidos por Nacho González cuentan con la tranquilidad de poder manejar los tiempos del partido, sabiendo que la igualdad también les sirve para conservar el primer puesto. Terminar primero no es un detalle menor, ya que la posición final en la serie define el camino de cada equipo en la etapa de eliminación directa.

Vale recordar que el Mundial en suelo qatarí cuenta con 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro equipos, desde los que avanzan a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada zona, además de los ocho mejores terceros. Hasta este martes, 11 seleccionados ya tenían garantizada su presencia en la siguiente ronda. Además de Uruguay, están en la próxima etapa Brasil, Colombia, Corea del Sur, España, Grecia, Italia, Malí, México, Serbia y Venezuela.

El partido entre uruguayos y franceses se jugará en el complejo Aspire Zone, en Doha, y podrá verse en vivo por DSports y DGO.