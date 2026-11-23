El Clausura 2026 llegó a su fin este lunes y uno de los dos partidos tenía puntos en juego para la tabla anual y su implicancia en la temporada que viene. En el Parque Artigas de Las Piedras, Defensor Sporting le ganó 1-0 a Juventud, con un gol de Lautaro Navarro a los 59 minutos. Si bien la derrota no le pesó tanto a Juventud porque su año sigue en la Copa AUF Uruguay, donde está en semifinales –y si la gana se queda con el cupo para la Copa Libertadores–, para Defensor sí fue importante el triunfo, no solo porque le permitió escalar un poco en la tabla acumulada, sino porque pasó a jugar en otro grupo en el nuevo Torneo Inicial 2027.

Lo importante ya se había resuelto. Peñarol ganó la tabla anual, Cerro Largo descendió junto con Progreso y Danubio, mientras que Cerro y Wanderers se salvaron. Liverpool, campeón del Clausura, jugará la semifinal del campeonato uruguayo contra Racing, campeón del Apertura. Con la temporada cerrada, el calendario del año que viene tiene la novedad de que desaparece el Intermedio para darle lugar a la competencia en grupos al comienzo del año. En el Inicial habrá dos series armadas según la tabla anual 2026, y los tres equipos que suben ocuparán los últimos lugares: Plaza Colonia será el 14, Rentistas el 15 y el que llegue por playoffs –Colón o Atenas– será el 16.

La serie A tendrá a Peñarol (1), Deportivo Maldonado (4), Liverpool (5), Albion (8), Central Español (9), Juventud (12), Boston River (13) y el ascendido por playoffs (16); la B, Montevideo City Torque (2), Racing (3), Nacional (6), Wanderers (7), Defensor Sporting (10), Cerro (11), Plaza Colonia (14) y Rentistas. Los ganadores de cada serie jugarán la final. El campeón se asegura un lugar en la Supercopa 2028 y un boleto a la Copa Sudamericana, siempre que no consiga una clasificación mejor durante el año. Los siete partidos suman para la anual, pero no dan un lugar directo en la definición del campeonato uruguayo.

El nuevo calendario

La temporada empezará el 24 de enero con la Supercopa, entre Peñarol y el campeón uruguayo. Si el carbonero gana también el uruguayo, su rival será Wanderers, que se ganó ese lugar como finalista del Intermedio y lo confirmó al salvarse del descenso. El Torneo Inicial irá del 29 de enero a mediados de marzo, y el Apertura empezará la semana siguiente. Después de un mes de parate, el Clausura arrancará el segundo fin de semana de agosto.