El bohemio fue el primer equipo en salvarse del descenso tras comenzar con promedio menor a 1.00; además es el equipo con mayor permanencia en primera división luego de Nacional y Peñarol.

El viernes pasado Wanderers venció a Liverpool 2-0 en el Franzini y oficializó su estadía en primera división. Fue conmovedor, la salvación más heroica desde que existen los promedios para definir los descensos en el fútbol uruguayo, algo que se instauró en la temporada 2012/2013.

Wanderers comenzó este año con 31 puntos, un promedio de 0.83. Debía hacer más de 50 unidades para soñar con la salvación y logró 57. Aún así, solamente quedó un punto por encima de Cerro Largo, el equipo mejor posicionado de los que perdió la categoría.

Fue la primera vez que un equipo que comenzó con promedio inferior a 1.00 logró evitar el descenso. Anteriormente lo había intentado Plaza Colonia en dos oportunidades, Cerro y Cerro Largo, pero ninguno había conseguido quedarse en primera división. Incluso, han bajado El Tanque Sisley y Fénix, descendieron tras haber comenzado con 1.00 de promedio.

Un siglo de primera

Wanderers jugó por última vez en la segunda división en el 2000. El equipo era dirigido por Daniel Carreño y se formó con una base de jugadores jóvenes de aquel entonces que estuvieron muy identificados por el club, como Fernando Machado, Claudio Dadomo, Sebastián Eguren, Sergio Blanco y los hermanos Julio y Ronald Ramirez. A ellos se sumaron Santiago Ostolaza, Julio De Souza, Mauricio Nanni y Alejandro Larrea. El emblema era Jorge Chifle Barrios, actual presidente de la institución, que en esa temporada finalizó su carrera como futbolista profesional.

El bohemio ganó la tabla anual con 60 puntos, cinco más que los logrados por Central Español. Desde 2021 juega en primera división y en la fila de permanencia en la máxima categoría solamente se encuentra atrás de Peñarol y Nacional, que nunca descendieron.

Liverpool está en la A desde 2015 y Boston River desde 2016. El sastre subió por primera vez y es el tercer equipo que nunca descendió. Los dos mantienen más de una década en la máxima categoría.

Después, el salto es grande. Defensor Sporting juega en primera desde 2022, Racing y Cerro desde 2023, Juventud de Las Piedras y Montevideo City Torque desde 2025. Deportivo Maldonado, Albion y Central Español solamente llevan un año en primera división.