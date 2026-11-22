Ella y él se besan en cada esquina, sacan las cabezas hacia afuera del auto y hacia adentro de la brisa de preverano en cada esquina, se beben un traguito de cerveza en cada esquina y, también en cada esquina y en cada tramo de cada calle antes y después de cada esquina, proclaman, juntos, con los mismos labios que necesitan para besarse y para beber cerveza, fuerte, muy fuerte, así:

–Uruguayo, uruguayo.

Van por la avenida San Juan, rumbo al Obelisco, el más porteño de los sitios de desahogos futboleros que ofrenda Buenos Aires; van con la camiseta de Boca a la par de otros autos y de otros besos y de otros labios que gritan “uruguayo, uruguayo” como tributo a Miguelito Merentiel, el centrodelantero que, cuando apenas despabilaba la mitad complementaria, metió el segundo de los goles de su Boca para anudar la victoria 2-0 frente a Atlético Mineiro y abrochar la gloria de cancha, de besos y de cervezas que significa para un excelente Boca la obtención de la Copa Sudamericana, en Barranquilla, Colombia, muy lejos de donde ella y él se besan, muy lejos de donde miles y más miles celebran, pero muy cerca de donde de verdad habitan las alegrías de la pelota, que es en el corazón.

A Merentiel, de 30 años y con cuna en Paysandú, le dicen la Bestia porque una vez, enfundado con la camiseta de Defensa y Justicia, le convirtió a River y gritó “soy una bestia”. Pero su emoción inmediata tras el gol de la final certifica que no es nada bestia o que, en todo caso, las bestias se conmueven y conmueven hasta las lágrimas. Porque entre lágrimas vivió ese momento, tributándole gratitudes al colombiano Sebastián Villa, que le lanzó un centro mejor que exacto, y al Ruso Ascacíbar, un rubio mediocampista que hizo el primero de Boca y que le puso rostro de no pasa nada cuando Merentiel se perdió un tanto increíble en el comienzo del partido, y al capitán Leandro Paredes, un crack, un campeón del mundo en el centro del campo, cuya llegada transformó hasta el aire que cada uno de sus compañeros respira sobre cualquier césped. Jugo fenómeno Boca contra un deshilachado Mineiro, jugó comunicando que no había ni una sola perspectiva de que se le esfumara ese duelo, jugó con un dominio que mereció acreditar con un resultado más ancho, jugó como el mejor sueño de Juan Román Riquelme –de ídolo a presidente del club–, jugó con Merentiel como una espada capaz de hundirse en el cuerpo gastado de la defensa rival, jugó para que su mucha gente se congregue con orgullo en el Obelisco y se bese y se tome alguna cerveza.

Muy al norte de los besos y de las cervezas de ella y de él, igual tronó el canto “uruguayo, uruguayo” en el caluroso estadio que albergó la consagración de Boca. Fue cuando Merentiel salió, extenuado, para que lo sustituyera el ecuatoriano Enner Valencia. Era una voz colectiva imponente, dado que decenas de miles de boquenses invirtieron lo que tienen y lo que no tienen para llegar allí. Y era una voz certera porque Merentiel sobresale como experto en no rendirse, casi una cédula de identidad de los delanteros muy buenos: le tocaron tardes y meses de frustración, lo recubrieron semanas de intentar goles y pases de gol sin suerte y, pese a eso, se empecinó y salió adelante.

Ese “uruguayo, uruguayo” pudo haber trinado, en la final, como reconocimiento añadido a Leandro Lozano, montevideano al borde del cumpleaños 28, el lateral derecho que desembarcó hace unos meses proveniente de Argentinos Juniors y que brilló en Barranquilla, anulando a sus marcados y estremeciendo en cada proyección. Y ese “uruguayo, uruguayo” implica, por cierto, la ratificación de una tradición en Boca, con banderas como Luis Cerezo (futbolista y presidente en 1905, el año de la fundación), el campeón olímpico Ángel Romano, Severino Varela, Orlando Medina, Ariel Krasouski, Sergio Manteca Martínez, Edinson Cavani (sin soslayar el breve paso de Fernando Morena), en un listado lungo. La preponderancia de Lozano abre otro legado, ya que los dos dueños anteriores de la Sudamericana fueron argentinos y ambos coincidieron en disfrutar de laterales derechos uruguayos: Racing, con Gastón Martirena, en 2024; Lanús, con Gonzalo Pérez, en 2025.

Ya con el Obelisco a la vista, él y ella dicen “dale, Boca” rodeados de infinitas gentes que dicen, claro, “dale, Boca”. Podría ser el escenario de otras multitudes. O no. En enero de 1932, después de que Boca conquistara el título de 1931, El Gráfico publicó una clasificación por subespecies de los fanas de Boca, debatible y maravillosamente resuelta. “Boca Juniors tiene ese tipo de hincha que no lo posee nadie y que fue el puntal sobre quien se afirmó en sus primeros años de vida”, plantea el primer párrafo. Lo suscribe otro uruguayo, la firma más emblemática de la revista más emblemática: Ricardo Lorenzo, o sea “Borocotó”. Otro fragmento: “Lo conozco: lo traté, buceé en su interior. Para él, primero que nadie está Boca”. Ella y él ejercen eso mismo mientras se reiteran en los besos, en las cervezas, en la felicidad, en gritar, entre otros gritos, “uruguayo, uruguayo”.